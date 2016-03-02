مجیدی باید زودتر به تمرین بیاید/با ۶-۵ بازیکن تسویه حساب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده که در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور عنایتالله آتشی در این باشگاه و اینکه قرار است وی به عنوان مدیر داخلی همکاری داشته باشد، اظهار داشت: آتشی یکی از پیشکسوتان استقلال است که البته همه او را به عنوان یک چهره بسکتبالی میشناسند. او از جمله کسانی است که اوایل انقلاب دوره مدیریتی موفقی داشت. من در باشگاه استقلال احساس کردم با توجه به تجربیاتی که وی دارد، میتواند کمک حالمان باشد؛ به همین دلیل تصمیم به همکاری با وی گرفتیم تا بتوانیم در زمینههای مختلف از تجربه و همکاری او استفاده ببریم.
سرپرست باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه در چارت این باشگاه، معاونت وجود ندارد و فعالیتها در قالب کمیته انجام میشود، یادآور شد: البته بر آن هستیم تا از نظر کیفی، سطح فعالیت کمیتهها را بیشتر کنیم. مطلع هستیم ورزشگاهی در منطقه ۱۸ تحویل باشگاه استقلال داده شده که به نوبه خود کار بزرگی است؛ البته وقتی از این ورزشگاه میتوانیم استفاده کنیم که کارهای لازم در رابطه با آن انجام شود. لازم است از سال آینده در این ورزشگاه کار استعدادیابی را انجام دهیم.
افشارزاده در مورد غیبت فرزاد مجیدی و اینکه آیا او امروز در تمرینات تیم حاضر خواهد شد؟ گفت: فرزاد مجیدی هم میآید، اما چرا تمام دغدغهها غیبت مجیدی شده است و اینکه در مورد او صحبتهای زیادی میشود؛ اصلا چه کسی گفته مجیدی قهر کرده است، نگران نباشید میآید. البته من نه منتظر مجیدی هستم و نه منتظر هیچ فرد دیگری اما غیبت وی هم مشکل بزرگی نیست.
وی در رابطه با دستور اخیر وزیر ورزش به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش مبنی بر اینکه زمین مناسبی در اختیار فوتبال قرار داده شود، تصریح کرد: حتما نیاز بوده که چنین تصمیمی گرفته شده و قطعاً زمینی مناسب و قابل استفاده در اختیار فوتبالیها قرار داده خواهد شد.
سرپرست باشگاه استقلال با اشاره به تعداد دیدارهای باقیمانده این تیم در رقابتهای لیگ برتر، گفت: استقلال ۹-۸ بازی سخت در پیش دارد. طی هفتههای آینده قطعاً رقابت میان تیمها سختتر خواهد شد. تیمهای تهجدولی میخواهند خود را بالا بکشند و تیمهای صدرنشین هم میخواهند موقعیتشان را حفظ کنند؛ بنابراین استقلال هیچ دیدار راحتی در پیش نخواهد داشت، باید خوب کار کند تا بتواند صدرنشینی را حفظ کرده و قهرمان شود، به الطبع من هم مثل هر مدیر دیگری دوست دارم تیمم قهرمان شود.
افشارزاده در پایان این گفتگو گفت: باشگاه استقلال با پنج، شش بازیکنی که از سالهای قبل طلبکار بودهاند، تسویه کرده است و این کار سخت و بزرگی بود که بالاخره انجام شد، به لحاظ مالی سال سختی را پشت سر گذاشتیم و طی آن با مشکلاتی نیز مواجه شدیم اما بالاخره هر چه بود؛ گذشت.
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