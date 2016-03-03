رسانه ها در کاهش مشکلات اجتماعی نقش موثری دارند

علی اکبر جاویدان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از شاخه هایی که به ما کمک می کند در پیشگیری اجتماعی موفق باشیم تلاش رسانه هاست.

جاویدان افزود: رسانه ها بایدبه مردم آگاهی بدهند و با تبلیغ و ترویج به سرزنش ناهنجاری ها بپردازند.

وی با بیان اینکه مردم از رسانه ها بهره برداری می کنند، گفت: واقعیت این است که هر چقدر ابزارهای رسانه ای گسترش پیدا کرده مردم هم به این سمت و سو حرکت کرده اند.

جانشین نیروی انتظامی استان گلستان گفت: رسانه ها در بطن موضوع و اجتماع هستند و در واقع گوش و چشم مردم هستند و بهترین ناقل بین مسئولین و مردم هستید.

جاویدان تصریح کرد: رسانه ها باید کمک کنند تا آگاهی مردم نسبت به موضوعات افزایش پیدا کنند و ما در بحث اجتماعی مشکلاتمان کمتر خواهد شد.

وی اظهار کرد: اخبار وقتی در حوزه امنیتی منتشر می شود اگر همراه با تحلیل و کار کارشناسی شده باشد اثر گذاری بیشتری دارد و اهدافی که مد نظر ماست محقق میشود ما هم پیش قدم هستیم در حوزه تعاملات اجتماعی رسالت و تکلیف آن هم این است که هر جایی گرهی افتاد مشکل را برطرف کنیم.