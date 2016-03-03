خبرگزاری فارس نوشت: هدف از راه اندازی این موتور جستجوی اینترنتی کاهش نگرانی والدین از نحوه استفاده کودکانشان از اینترنت و وب است. این جستجوگر به کلیدواژه‌های مربوط به محتوای هرزه نگارانه به شدت حساس است و تمامی آنها را فیلتر می کند.



این جستجوگر با لوگوی کودکانه اش امکان جستجو در وب و همین طور جستجوی عکس، اخبار و ویدیو را به کاربران می دهد. Kiddle که در سال ۲۰۱۴ ثبت شده با استفاده از امکانات جستجوگر ایمن گوگل راه اندازی شده، اما ارتباطی با این شرکت فناوری ندارد.



نام شرکت مالک این جستجوگر در سایت آن درج نشده، اما گفته می شود این جستجوگر توسط بنیانگذار روس سایتی به نام Freaking News تاسیس شده است.



کاربران این سایت می توانند به شناسایی و فیلتر کردن محتوای نامناسب کمک کنند و از آنها خواسته شده تا کلیدواژه های نامناسب پیشنهادی خود برای فیلترشدن را در فرمی که به همین منظور طراحی شده وارد کنند.



کاربران می گویند برخی بی دقتی ها در زمینه فیلترکردن کلیدواژه ها در این سایت وجود دارد و در حالی که برخی کلیدواژه ها به اشتباه فیلترشده اند برخی دیگر نیز به اشتباه فیلتر نشده اند و در مجموع به نظر می رسد با مشارکت کاربران مشکلات و خطاهای جستجوگر کیدل کمتر خواهد شد.