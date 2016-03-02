اغلب مشکلات واحدهای صنعتی استان در زمینه امور بانکی و مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، افزود: درصورت همراهی، بانک ها می توانند، علاوه بر نقش داشتن در تولید و توسعه به مطالبات خود از بخش خصوصی نیز دست یابند.

وی بیان کرد: هزینه های زیاد برای راه اندازی یک واحد تولیدی جدید نیاز است ونباید سرمایه گذار را در این بخش از کار تنها گذاشت.

محنایی گفت: بانک های استان به نوسازی و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید استان کمک کنند.

وی عنوان کرد: برای راه اندازی یک واحد صنعتی جدید به سرمایه گذاری های کلان، رایزنی های گسترده و زمان زیادی لازم است، اما رفع مشکلات واحدهای راکد، هزینه و زمان کمتری لازم دارد.

محنایی افزود: بانک ها بدون هماهنگی با ستاد تسهیل از شکایت قضایی علیه تولید کنندگان و صنعتگران خودداری کنند تا زمینه کمک به این بخش از اقتصاد استان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مشکلات پنج واحد صنعتی استان که مربوط به امور بانکی بود مورد بررسی قرار گرفت.