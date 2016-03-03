آزمون دکتری ۹۵ با رقابت ۱۵۸ هزار داوطلب جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، از میان داوطلبان تعداد ۶۷ هزارو ۳۸۲ نفر زن و ۹۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند که این داوطلبان صبح روز جمعه باهم رقابت می کنند.فرآیند آزمون ساعت ۸ صبح آغاز می شود و درب حوزه های امتحانی ساعت ۷:۳۰ بسته می شود.

در جلسه آزمون برای درج پاسخ سوالات، به کلیه داوطلبان به همراه بسته حاوی دفترچه سوال که توضیحات آن آمده یک پاسخنامه داده خواهد شد که در مستطیل بالای پاسخنامه نام خانوادگی، نام، شماره داوطلب، کد و نام رشته امتحانی وی در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۵ درج شده است.

داوطلب میبایست به محض دریافت بسته مربوط و قبل از باز کردن، ابتدا باید شماره داوطلبی و مشخصات مندرج روی آن را با شماره داوطلبی مندرج روی صندلی و همچنین مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست.

در صورت مشاهده تفاوت، بی درنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه آزمون اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

پس از اطمینان از صحت مندرجات بسته حاوی سوال و پاسخنامه لازم است در زمان مقرر و با اعلام بلندگو اقدام به بازکردن پوشش پلاستیکی کرده و با خارج کردن پاسخنامه امتحانی و دفترچه سوال، کد دفترچه سوال را با کد درج شده در قسمت بالای پاسخنامه مقایسه کند.

در صورت مشاهده اختلاف موضوع را به نزدیکترین رابط یا مراقب اطلاع دهد و سپس مشخصات خود را ذیل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاء کند. عدم تکمیل جدول ذیل پاسخنامه به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقی خواهد شد.

در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقاً چیزی نباید نوشت یا علامتی گذاشت، به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محلها جدا خودداری شود، در غیراینصورت فرد به عنوان متخلف معرفی و برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری با وی رفتار خواهد شد.

داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می گیرد فقط به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد کپی و ...) پرکند. برای هر پاسخ صحیح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک (۱) نمره منفی منظور خواهد شد.

به داوطلبان توصیه می شود اگر پاسخ صحیح سوالی را اصلاً نمی دانند به آن سوال جواب ندهند زیرا به سوالهای بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمیگیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

در جلسه آزمون به کلیه داوطلبان دو بسته نایلونی داده خواهد شد که بسته اول حاوی سوالات دروس اختصاصی (دفترچه شماره ۱) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی (دفترچه شماره ۲) است که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هریک از دفترچه ها در مدت ۲۱۰ دقیقه اقدام کنند.

جدول مربوط به تعداد سوالات دروس تخصصی هریک از رشته های امتحانی گروه های آزمایشی مختلف و مدت زمان پاسخگویی به آنها

گروه آزمایشی نام رشته امتحانی (کدرشته امتحانی) تعداد سوالات تخصصی زمان پاسخگویی علوم انسانی علوم اقتصادی و حسابداری ۶۰ ۱۲۰ علوم جغرافیایی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی و مددکاری، علوم سیاسی، مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی، فلسفه، علوم تربیتی، مشاوره، الهیات، روانشناسی، علوم ارتباطات، باستان شناسی، تربیت بدنی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و محیط زیست - برنامه ریزی ۷۵ حقوق ۹۰ علوم پایه فیزیک ۴۰ ۱۲۰ علوم ریاضی، علوم کامپیوتر، آمار و هواشناسی ۴۵ ژئوفیزیک ۶۰ علوم زمین، شیمی و علوم شناختی ۸۰ علوم گیاهی، علوم جانوری و علوم سلولی و مولکولی ۱۰۰ فنی و مهندسی کلیه رشته های امتحانی ۴۰ ۱۲۰ کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی ۴۵ ۱۲۰ محیط زیست، مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، علوم و مهندسی صنایع غذایی اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی، علوم خاک، زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغبانی، علوم دامی، گیاهپزشکی، مجموعه چوب و جنگل، مجموعه شیلات و مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان ۹۰ هنر کلیه رشته های امتحانی ۹۰ ۱۲۰ دامپزشکی دامپزشکی ۱۰۰ ۱۲۰ زبان کلیه رشته های امتحانی ۹۰ ۱۲۰

آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی: دفترچه شماره دو آزمون شامل سوالات دروس استعداد تحصیلی (۳۰ سوال) و زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال) است و داوطلبان میبایست در مدت ۹۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به آنها اقدام کنند.

تمام دفترچه های سوال آزمون داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. پاسخنامه و دفترچه سئوالات دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع F و E ،D ،C ،B ،A . تقسیم می شوند.

معدل های مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان (معدل مدرک کارشناسی و معدل مدرک کارشناسی ارشد) براساس اطلاعاتی که توسط شخص داوطلب به هنگام ثبتنام اینترنتی ارائه شده، درج شده است، لذا داوطلبان لازم است معدلهای مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به تبصره های موجود کنترل کنند.

داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر کارت شرکت در آزمون، باید کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش و سنجاق نیز به همراه داشته باشند.

از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه، هرگونه نت و یادداشت، ماشین حساب، پیجر، تلفن همراه (حتی بصورت خاموش) به جلسه امتحان اکیداً خودداری بعمل آید. به داوطلبان اکیداً توصیه می شود حتی از نت برداری و یادداشت کردن جواب پاسخها برای اطلاع خود جداً پرهیز کنند.