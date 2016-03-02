کتاب جنگ نرم و خطر نفوذ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ نرم و خطر نفوذ تألیف عبدالحسین رمضانی نویسینده و پژوهشگر شهرستان ورامین به رشته تحریر درآمد.

عبدالحسین رمضانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن همواره تلاش کرده است تا با استفاده از ابزارهای مختلف به اعتقادات و باورهای نسل جوان و نوجوان کشور ضربه بزند.

وی افزود: دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال رسیدن به اهداف خود در ایران اسلامی است و می کوشد تا مسیر انقلاب و نظام اسلامی را منحرف کند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره نسبت به خطرات جنگ نرم و نفوذ دشمن، هشدار داده اند و طی سال های اخیر این موضوع در محافل مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

رمضانی در مقدمه کتاب خود آورده است:

امروزه رهیافت تقابل گرایی و سخت افزارانه با محوریت اقدامات سخت نظامی در نظام بین المللی جای خود را به رویکرد نرم افزارانه و جنگ نرم داده است، این رهیافت از سوی مراکز مطالعاتی، کانون های تفکر و موسسات وابسته به بنیادهای غرب اشاعه یافته و توسط موسساتی همچون کمیته خطر کنونی،بنیاد اعانه ی ملی برای دموکراسی،موسسه هوو،بنیاد دفاع از دموکراسی ها ترویج شده است.

سالهاست که غرب با رویکرد جدید و در قالب بهره گیری از روش های نرم، اهداف خود را پیگیری می کند، امری که رهبر معظم انقلاب از همان آغاز دهه هفتاد و باادبیات و تعابیر مختلف نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی ، به تازگی جنگ نرمو خطر آن را گوشزد کرده و مسئولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فراخواندند .

این نوشتار درصدد آن است تا با بهره گیری از منابع مختلف و گردآوری آن، ضمن مفهوم شناسی واژگان کلیدی در رویکرد و هماورد جدید آمریکا و غرب، مروری تاریخی بر جنگ نرم و خط نفوذ تبیین نماید.