رشد ۱۶ درصدی بودجه وزارت علوم در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشگاه های سراسر کشور گفت: بودجه دانشگاه ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد رشد داشت و در بخش تجهیزات و تعمیرات نیز رشد ۹۰ درصدی را شاهد بودیم.

وی افزود: درحال حاضر میانگین تخصیص ۹۰ درصد است که به کمیسیون تلفیق رفته در حالی که مطلوب ما تخصیص صد درصدی است که امیدواریم با بهبود وضعیت دولت بتوانیم به این عدد برسیم.

وی با اشاره به اینکه مشکلاتی در سال های قبل از سال ۹۲ داشتیم که در سال ۹۴ بسیار کم شده است، گفت: خوشبختانه هدفی که در افزایش درآمدها داشتیم در حال تحقق است و از نظر تامین درآمد دانشگاه ها به عدد بالای ۳۵ درصد رسیده ایم و در این مسیر دانشگاه ها نیز خوب عمل کرده اند و در کسب درآمدها نسبتاموفق بوده اند و امیدواریم در پایان سال ۹۵ به عدد ۴۰ تا ۴۵ درصد منابع برسیم.

معاون اداری و مالی وزارت علوم اظهار داشت: متاسفانه دولت در زمان تنظیم لایحه بودجه با مشکلاتی رو به رو بود اما بودجه ما نسبت به لایحه سال گذشته ۱۶ درصد و نسبت به قانون رشد ۱۳ درصدی را دارد و بر این اساس بودجه را به گونه ای تنظیم کردیم که حداقل رشد اعتبارات دانشگاه ها ۵ درصد و سقف رشد آنها ۲۸ درصد باشد.

امید گفت: پیگیری وضعیت آزمایشگاه ها، کارگاه ها و خرید تجهیزات بالاخره به نتیجه رسید و در سال ۹۵، چهارصد میلیون دلار معادل یک هزار و دویست میلیارد تومان اعتبار ویژه برای تعمیر کارگاه ها و آزمایشگاه ها و خرید تجهیزات از محل صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در سال آینده اعتبار مربوط به تعمیرات اساسی نیز رشد خوبی حدود ۵۰ درصد خواهد داشت که براین اساس در تابستان سال آینده فرصت خوبی برای آماده سازی کلاس ها، خوابگاه ها و سلف سرویس ها در دانشگاه است.

معاون اداری و مالی وزارت علوم به حمایت قاطع مقام معظم رهبری ازتحقق سهم مناسب تحقیقات اشاره کرد و گفت: سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی در سال جاری ۰.۴۷ درصد است و تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲ درصد می رسیدیم که این مسئله محقق نشد.

امید تاکید کرد: اما حمایت های رهبری و تلاش رئیس جمهور باعث شد سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی به ۱.۰۵ در سال ۹۵ برسد.

وی گفت: سال آینده در ستاد وزارت علوم سال دولت الکترونیک نامگذاری شده و در همه حوزه ها از جمله اداری و مالی، رفاهی و پشتیبانی برنامه های خوبی برای تحقق این هدف اجرا می شود.