به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار با «لازار کومانسکو»، وزیر امور خارجه رومانی، با تأکید بر ظرفیت بالای دو کشور برای همکاریهای همه جانبه، گفت: سوابق صد ساله همکاریها و همچنین اراده مسؤولان آن کشور، ایجاب مینماید که جمهوری اسلامی نیز به تقویت این همکاریها بکوشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به موقعیت جغرافیایی رومانی و ایران که خطرهای تروریستی کشورهای غربی ایران و مناطق شرقی اروپا را تهدید میکند، گفت: عواملی که این روزها در این منطقه دست به اقدامات خرابکارانه و جنایات بشری میزنند، میتوانند همهی دنیا را آلوده کنند که باید برای جلوگیری از آن یک برنامهی همه جانبه ریخت.
هاشمی رفسنجانی، با ارائه تحلیلی از شرایط ایران در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب که تروریستها با هدف تجزیه ایران، شورشهای کور و همچنین حذف نیروهای مؤثر در نظامی نوپا، امنیت کشور را مختل کرده بودند، گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم، به ویژه جوانان پرشور، خیلی زود بر همهی آن اقدامات فائق آمد و امروزه تجربهی بسیار ارزشمندی دارد که میتواند در کم کردن خطر این گروهها از جوامع انسانی مؤثر باشد و دنیا میتواند از این تجربیات استفاده کند.
وی امنیت مثال زدنی ایران را که در کانون کشورهای گرفتار تروریسم و نا امنی قرار دارد، معلول تجربیات ارزشمند سالهای اول و همچنین وفاداری مردم به نظام دانست و گفت: یکی از شگردهای گروههای تروریستی، جذب جوانان ناراضی از کشورهای مختلف دنیاست که هر کدام از اینها در برگشت از مناطقی چون سوریه، عراق، لیبی، افغانستان و دیگر کشورهای بحران زده، میتوانند عامل سرایت تفکرات افراطی باشند، که البته یکی از راههای پیشگیری از چنین اندیشههای خطرناک، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشورهاست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این مطلب که «شریان اقتصادی جهان از طریق خطوط لوله نفت و گاز جریان دارد»، گفت: اگر جلوی تروریستها گرفته نشود، دیر یا زود مسایل اقتصادی، صنعتی و تجاری جهان را نیز محدود و چه بسا مختل کنند.
هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر این جمله که «بسیاری از مسایل در منطقه باید حل شود، تا جامعه ی بینالملل دچار بحرانهای سیاسی و امنیتی نشود»، به اوضاع فلسطین و شرایط بسیار سخت حدود ۸ میلیون آواره اشاره کرد و گفت: این مردم مظلوم، در بدترین شرایط، زندگی میکنند که جامعه جهانی باید برای رفع این ظلم آشکار چارهاندیشی و آیندهنگری کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: غرب با تحمیل کردن صهیونیستها بر منطقهی اسلامی ، آن هم از طریق ترور، ارعاب و تهدید، بداند که اگر این مصیبت را علاج نکند، خطر تلافی را نمیتوان نادیده گرفت.
وی اعتماد همهی کشورها به همدیگر را شرط اول برنامهریزی درست برای مبارزه با تروریستها دانست و گفت: همه کشورها باید شرایط و مصالح جامعهی بینالملل را در نظر بگیرند، چون آتشی که از طریق تروریستها روشن میشود، دیر یا زود دامان تمام کشورها را خواهد گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به وزیر امور خارجه رومانی، گفت: مسافرت جنابعالی در فرصت مناسبی انجام میشود، که باید زمینههای همکاری واقعی دو کشور فراهم و به مسؤولان مربوطه در بخشهای مختلف یادآوری و تأکید شود.
لازار کومانسکو نیز در آغاز دیدار، با تبریک موفقیت آیتالله هاشمی رفسنجانی به خاطر پیروزی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و پارلمان، گفت: خرسندم که این تبریک را همراه با تبریک تصویب و اجرای برجام و تبریک موفقیتهای ایران در جامعهی بینالملل عرض مینمایم که هر سه مورد، نشان از هوشیاری مردم ایران دارد.
وزیر امور خارجه رومانی، با بیان این جمله که «حضور من در ایران برای انتقال ارادهی رئیسجمهور، نخست وزیر و مردم کشور متبوعم در جهت از سرگیری روابط است»، گفت: رومانی آمادگی دارد، تا براساس ظرفیتهای فراوان اقتصادی، کشاورزی، آموزشی و مسایل منطقهای که مورد علاقهی طرفین است، روابطش را با ایران در عالیترین سطح ممکن گسترش دهد.
وی همراهی یک هیأت بزرگ از تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی را نشانهی علاقهی رومانی به گسترش روابط در همهی زمینهها، دانست و گفت: دولت متبوعم به مسؤولان آموزش عالی تأکید کرده که دانشگاههای دو کشور کرسیهای مشترک برای تبادل دانشجو و دانشهای نوین داشته باشد.
آقای لازار کومانسکو با ارائه گزارشی از برنامههای دیدار خویش با دکتر حسن روحانی و دکتر محمدجواد ظریف، گفت: توافق کردیم کریدور مشترک راه آهن از ایران به آذربایجان و سپس رومانی و سراسر اروپا داشته باشیم که قطعاً این کریدور برای تقویت روابط تجاری دو کشور و حتی روابط تجاری ایران با اروپا تأثیرات فراوانی دارد.
وزیر امور خارجه رومانی در بخش دیگری از سخنان خویش با تأکید بر نقش ایران برای کم کردن مسایل و مشکلات منطقهای و بینالمللی، گفت: با توجه به بحرانهایی که این روزها بخشی از دنیا را فرا گرفته، همکاری با کشورهایی چون ایران که نقشی کلیدی برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان دارند، ضروری است، مخصوصاً وقتی میبینیم ایران تجربیات گرانقدری در همهی این مسایل دارد.
وی خطاب به آیتالله هاشمی رفسنجانی، گفت: به جنابعالی اطمینان میدهم که رومانی همواره حامی روابط ایران با اروپاست و در همهی زمینهها و به ویژه مبارزه با تروریسم و توسعه علم و دانش، علاقهمند به تقویت تعاملات با جمهوری اسلامی ایران است.
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