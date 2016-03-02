مشکلات ۱۰۰ طرح تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: ۳۰ واحد راکد شامل واحدهای آب معدنی، گیاهان دارویی، لوله‌سازی، کارخانه نشاسته و گلوگز، کارخانه‌های تصفیه روغن‌ و چند واحد دیگر به چرخه تولید بازگشتند.

وی میزان سرمایه واحدهای تولیدی راکد در استان را ۵۰ میلیارد تومان ارزیابی کرد و گفت: برخی از این واحدها بین سه تا ۱۰ سال غیرفعال و راکد بودند.

وی افزود: برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی از اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک‌ها و یارانه‌های بخش تولید استفاده خواهیم کرد.

دیودیده اظهار کرد: از خرداد سال جاری تاکنون ۳۰ نشست کارگروه تشکیل و مشکلات ۱۵۰ واحد صنعتی در این جلسات بررسی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: حدود ۲۰۰ مصوبه در این جلسات داشتیم که ۷۰ درصد مصوبات اجرایی شده و منجر به رفع مشکلات ۱۰۰واحد تولیدی گردید.

دیودیده گفت: مسائل بانکی، تقسیط بدهی، تامین منابع مالی، مشکلات مدیریتی و رکود بازار مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در این استان بوده و هست.

وی بیان کرد: در جلسات برگزار شده به برخی واحدهای تولیدی دوره استمهال داده شد و با افزایش ظرفیت تولید برخی واحدها موافقت گردید.