مخابرات خراسان رضوی قهرمان لیگ دسته یک والیبال نشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، تیم والیبال نشسته هیات قزوین با کسب ۷ امتیاز، سه برد و تیم شهرداری اراک با کسب ۷ امتیاز و ۲ برد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

رقابتهای لیگ دسته یک باشگاهی والیبال نشسته با برگزاری ۱۰۰ دیدار در مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی، با قهرمانی تیم مخابرات خراسان رضوی در مشهد مقدس به پایان رسید.

تیم های مخابرات خراسان رضوی و هیات قزوین به لیگ برتر صعود کردند.

در مراسم اختتامیه این رقابتها، محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان نیز در تالار شهدای مخابرات مشهد حضور داشت.

این رقابتها از نیمه دوم مهرماه با حضور ۲۴ تیم در ۴ گروه شش تیمی آغاز شد که ظهر امروز با اهدای مدال و کاپ به سه تیم برتر این مسابقات به پایان رسید.