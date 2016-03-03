«نقش رسانه در زندگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ «نقش رسانه در زندگی» درس‌گفتاری از «محمدحسین ساعی» در باب چیستی و انواع رسانه‌ها و نوع نگاه اسلام و غرب است. این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مى‌باشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱در مشهد برگزار شده است و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از پیاده‌سازى و ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى‌گیرد.

معرفی اثر:

از گذشته، نظام ارتباطی و استفاده از وسایل ارتباطی برای انسان اهمیت داشته است و انسان بدون ارتباط گویا نمی‌توانست به زندگی خود ادامه دهد. برخلاف نگاه غربی‌ها که انسان‌های دوران گذشته را عقب‌مانده توصیف می‌کنند، ارتباطات در آن دوران پیچیدگی‌های خاص خود را داشته است و از پیشرفت‌های انسانی محسوب می‌شود. اما آن‌چه به تفاوت ارتباطات دوران گذشته و مدرن مربوط می‌شود، نه در پیشرفته بودن آن، بلکه به کاربرد و نوع استفاده از آن برمی‌گردد. دنیای غرب، از رسانه به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کند بر این باور است که با رسانه می‌توان به آسانی مردم هر کشوری را به استعمار درآورد و آنان را بردۀ خود ساخت.

این جزوه به صورت الکترونیکی منتشر شده است و برای تهیۀ این جزوه می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرس sadidisu.ir مراجعه کنید.