آزاد سازی ۲۱ کیلومتر از اراضی تحت اشغال داعش در شمال غرب تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، منابع عراقی اعلام کردند: دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که ۲۱ کیلومتر از اراضی منطقه الجزیره واقع در شمال غربی تکریت را که پیش از این در اختیار داعش قرار داشت، از لوث وجود تکفیری ها پاکسازی کردند.

در همین زمینه نیروهای امنیتی عراق نیز از قطع خطوط کمک رسانی به تروریست ها و همچنین محاصره آنها در همین منطقه خبر دادند.

به علاوه ارتش و نیروهای مردمی عراق موفق شدند به سمت الثرثار پیشروی چشمگیری داشته باشند و تروریست ها نیز به سوی جزیره السامراء فرار کردند.

از سوی دیگر جنگنده های عراقی با پرواز بر فراز آسمان استان الانبار اقدام به پخش اطلاعیه هایی در سطح مناطق کبیسه، وعانه، راوه و هیت کردند و از آن از ساکنان این مناطق برای آماده شدن به منظور نابودی داعش دعوت کرده اند.

در همین راستا جنگنده های عراقی ۵ خودروی بمب گذاری شده گروه داعش را در شمال جزیره السامراء واقع در استان صلاح الدین منهدم کردند.

از سوی دیگر یک سرکرده داعش در جزیره السامراء نیز در پی عملیات نیروهای عراقی به هلاکت رسید.