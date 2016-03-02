پرستاران ناگزیرند خدمات به بیماران را «جیره بندی» کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم، اظهارداشت: نتایج مطالعات نارضایتی شغلی پرستاران ناشی از عدم تناسب تعداد پرستار به بیمار، فرسایش شغلی، عدم تناسب میزان ساعت کار و دریافتی، و از همه مهمتر، احساس تبعیض میان جامعه پزشکی و پرستاری است.

وی با انتقاد از ساختار پزشک سالار حاکم بر وزارت بهداشت، گفت: این ساختار باعث شده تا پرستاران تحت سلطه قرار بگیرند و به دنبال همین مسئله، پرستاران خواسته و ناخواسته در ارائه مراقبت های پرستاری به بیماران دچار مشکل می شوند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به سوءقدرت غیر موثر پرستاران در نظام سلامت، تاکید کرد: نظارت صوری مدیران پرستاری بر عملکرد کادر پرستاری، نداشتن اختیار برای حل مشکلات پرستاری و نقش نداشتن در سیاست گذاری های نظام سلامت، منجر به ناکارآمدی و تحت سلطه بودن پرستاری می گردد.

شریفی مقدم ادامه داد: جامعه پرستاری به رغم درک و شناخت مشکلات خود، اما قدرتی برای حل آنها ندارد و در نتیجه همین مسئله باعث سقوط ناخواسته پرستاری و «جیره بندی» در مراقبت از بیماران می شود.

وی با اشاره به نارضایتی جامعه پرستاری از عملکرد وزارت بهداشت، تاکید کرد: شرایط به گونه ای است که پرستاران مجبور به جیره بندی خدمات به بیماران می شوند و همین مسئله باعث خسارات جبران ناپذیری برای مردم شده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به نشست چندی قبل مدیران پرستاری در وزارت بهداشت، اظهارداشت: گویا در این نشست از برخی مدیران وزارت بهداشت با اهدای لوح و هدایای نفیسی، قدردانی شده است. در حالی که ۹۷ درصد جامعه پرستاری از عملکرد وزارت بهداشت ناراضی هستند، این سئوال به ذهن متبادر می شود که این تقدیر بابت چه بوده است.

شریفی مقدم همچنین ادامه داد: باید مشخص شود این تقدیر از طرف چه کسی و برای چه بوده است.