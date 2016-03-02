جذب ۴ هزار قاضی در برنامه پنجم توسعه/گشایش در بودجه قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، بعد از ظهر امروز در جلسه شورای معاونان دستگاه قضایی استان یزد اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، امکان جذب چهار هزار قاضی وجود داشت که تا پایان برنامه پنجم، این تعداد جذب خواهد شد اما از آنجا که هر قاضی به سه کارمند نیاز دارد، بنابراین ۱۲ هزار کارمند نیز باید جذب شود که دولت این مجوز را صادر نکرده است.

وی عنوان کرد: تنها امکان جذب شش هزار کارمند وجود دارد اما تلاش می‌کنیم در برنامه ششم توسعه نیز جذب قاضی و کارمند در دستور کار قرار گیرد.

محسنی اژه ای بیان کرد: با بودجه و نیروی کم و کار سخت و شلوغ، شرایط دشواری داریم اما اگر مدیران اراده کنند و برای خدا و با انگیزه های الهی کار کنند، از این وضعیت عبور خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: علاوه بر مشکل نیرو و بودجه کم و کار زیاد، مشکلاتی نظیر وجود برخی وکلای غیرمتعهد را داریم که متاسفانه در دیدگاه مردم، این افراد در بدنه دستگاه قضایی هستند و اشتباهات آنها به پای قوه قضائیه نوشته می شود.

وی افزود: برخی وکلای غیرمتعهد، پول‌های کلان از مردم دریافت می کنند و قاضی و دستگاه قضا را نیز بدنام می کنند که این سبب افزایش بدبینی در میان مردم می شود و ما باید جور این وکلا را نیز بکشیم.

محسنی اژه ای، وجود دلالان و واسطه ها را نیز از دیگر معضلات دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: مدیران دستگاه قضایی در استانها به شدت از زیرمجموعه خود مراقبت کنند و اجازه ندهند دلالها و واسطه ها به سیستم و نیروی آنها نفوذ کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تبلیغات علیه قوه قضاییه بالا است و کوچکترین لغزشی زیر ذره بین قرار می گیرد بنابراین قبل از لغزش، به همکاران و زیرمجموعه خود هشدار و تذکر بدهید.