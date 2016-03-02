تدوین سندتوسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی/جوانان مدیرمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جوادی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه پیش از انتخابات حماسی ۹۲ زمانیکه آقای روحانی در مناظره های تلویزیونی گفت که من یک حقوقدان هستم شاید هیچکس نمی پنداشت که پس از انتخابات روش قانون مداری و اخلاق ظرف دو سال در کشور جاری شود، اظهار داشت: دولت اعتدال جریانات کشور را به سمت آرامش، ثبات و قانون مداری پیش برد.

وی با بیان اینکه پیش از آن کشور دچار تنش های زیادی در درون و خارج بود، تصریح کرد: پیش از دولت اعتدال در اوضاع بین المللی جایگاه خوبی نداشتیم و کشور دچار تحریم های ظالمانه بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه امروز با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت اعتدال به نقطه ای رسیده ایم که رضایت ملت را به جا آورده ایم، افزود: انتخابات بسیار خوب هفتم اسفندماه نیز در شرایطی برگزار شد که همه گروه ها در آن مشارکت کردند و در نهایت مشارکت ۶۲ درصدی مردم ثبت شد.

جوادی با اشاره به اینکه امروز ایران به عنوان یک قدرت باثبات در منطقه مطرح است، اظهار داشت: در سالهای آینده کشور از رکود خارج شده و اشتغال و رونق اقتصادی برقرار می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی برنامه ای مدون طراحی شده و در مراحل نهایی است، تصریح کرد: سند توسعه منابع بخش کشاورزی را تدوین کرده ایم که بر اساس این سند از نیروهای جوان بیشتری در مجموعه جهاد کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب سند دیگری برای تربیت مدیران آینده بخش کشاورزی یا جانشین پروری افزود: در این سند که به صورت پایلوت در برخی استانها در حال اجرا است نیروهای جوان آموزش می بینند تا در آینده جایگاه ها از راس وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا دل دستگاه ها در استانها به آنها سپرده شود.

جوادی در ادامه با اشاره به اینکه رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی لرستان سالهای زیادی فعالیت داشته است، گفت: عبدالرضا بازدار ۸ سال در جهاد کشاورزی ایلام خدمت کرده و از شاخصه های وی این است که به دنبال کارهای اجرایی و توسعه پیش می رود.