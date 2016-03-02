تعهدات ۱+۵ بطور کامل اجرایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار با «لازار کومانسکو» وزیر امور خارجه رومانی با اشاره به توافقات هسته ای صورت گرفته میان ایران و ۱+۵ تصریح کرد: مدتی است که از امضای توافق نامه هسته ای می‌گذرد و در این مدت ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده، اما متاسفانه هنوز از طرف مقابل این تعهدات به طور کامل اجرایی نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه روند تحریم در مبادلات بانکی، اظهار داشت: پیش زمینه انجام مراودات اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای دیگر، تسهیل در مبادلات و امور بانکی است که این امر هنوز در حد مطلوب صورت نگرفته و امیدوارم که این مشکل هرچه سریع‌تر برطرف شود.

لاریجانی با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش روی در رومانی گفت: با توجه به اینکه به زودی پارلمان های جدید هر دو کشور آغاز به کار می کنند، امیدوارم که بتوانند سطح روابط پارلمانی را برای مدت زمان طولانی تری افزایش دهند.

وزیر خارجه رومانی: تصویب قطعنامه هسته‌ای دور جدیدی از روابط میان ایران و رومانی را آغاز می‌کند

همچنین در این دیدار لازار کومانسکو وزیر خارجه رومانی گفت: هدف از سفر من به ایران این است که پیام های دوستی رئیس جمهور، نخست وزیر و مسئولان کشور رومانی را به شما ابلاغ کنم و امیدوارم که بتوانم با تصویب قطع نامه هسته ای دور جدیدی از روابط را آغاز کنیم.

وی اظهار داشت: همچنین تمایل دارم که ابراز علاقمندی اتحادیه اروپا را برای همکاری های بیشتر با ایران ابراز کرده و به این نکته اشاره داشته باشم که برای اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران یک شریک مهم نه تنها در سطح مسائل بین المللی، بلکه در حل مسائل منطقه ای است.

وزیر امور خارجه رومانی با اشاره به همراهی ۵۰ عضو فعال اقتصاد رومانی در سفر به ایران، تصریح کرد: برای مسئولان کشور رومانی، گسترش همکاری های اقتصادی با شما بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم که بتوانیم در صنایع، آموزش و انرژی همکاری های خوبی با یکدیگر داشته باشیم.

وی در ادامه توسعه روابط پارلمانی را یکی از راه های افزایش سطح روابط میان دو کشور برشمرد و افزود: با تشکیل مجالس جدید دو کشور امیدوارم بتوانیم به این مقصد برسیم.

لازار کومانسکو خاطرنشان کرد: درخصوص مسائل بین المللی ما باید بتوانیم به صورت مرتب رایزنی هایمان را انجام دهیم تا به یک ثبات و امنیت در منطقه دست پیدا کنیم و من مطمئنم که اتحادیه اروپا از این گفت وگوها حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به کشیده شدن ناامنی های موجود در منطقه به کشورهای اروپایی، اظهار داشت: منابع تامین مالی و تسلیحات تروریست ها باید قطع شود و هیچگونه امکاناتی به آنها تزریق نشود و برای این کار لازم است که تمام کشورهای حاضر در این امر همیت سیاسی را داشته باشند و من مطمئنم که هیچ گزینه دیگری برای مبارزه با تروریسم، جز این راه وجود ندارد.