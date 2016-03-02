نمایش توان حداکثری هلال احمر در نوروز/تقویت پایگاه های امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی در جمع مدیران عامل و ستادی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه یکی از مهمترین نکات مورد توجه ما این است که برنامهای روزآمد، کارآمد و برگرفته از مأموریتهای جمعیت هلالاحمر را در سطح ملی و بینالمللی به اجرا درآوریم، افزود: جهتگیری کلی و اهداف جمعیت در این برنامه مشخص است؛ تا سطح انتظارات چه در داخل و چه خارج از جمعیت، منطبق بر برنامه هلالاحمر باشد.
وی با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز، هفته هلال و انتخابات مجامع هلالاحمر اضافه کرد: ایام نوروز فرصت مناسبی برای نشان دادن خدمات و فعالیتهای جمعیت در سطح کشور است که باید از تمام ظرفیتهای خود در این ایام استفاده کنیم تا مردم و مسئولان، خدمات ارزشمند هلالاحمر را مشاهده کنند.
ضیائی با تاکید بر اینکه مهمترین رویداد برای جمعیت هلالاحمر در سال ۹۵، برگزاری انتخابات مجامع است افزود: مشارکت داوطلبان و اعضای جمعیت و همچنین ترکیب منتخبان که در آینده در جایگاههای مختلف جمعیت قرار میگیرند، با اهمیت است.
استفاده از ظرفیت شعب استانی هلالاحمر
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه مدیران، سرمایه فکری هر سازمانی محسوب میشوند، افزود: حیات سازمانها به سرمایه فکری و تجربه سازمانی آنها وابسته است و بنابراین تصمیماتی که در ستاد جمعیت گرفته میشود با استفاده از تجربیات مدیران عامل، معنیدار خواهد بود.
ضیائی همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیتهای شعب استانی جمعیت اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن برنامه آمایش سرزمینی، ستاد جمعیت آمادگی کامل دارد که پروژههای عمرانی را با توجه به ظرفیتهای خاص هر استان به آن استان بسپارد، بهطور مثال بحث حاشیهنشینی از مباحثی است که میتوانیم به شکل پروژهای مورد توجه قرار دهیم.
وی، شکلگیری و تقویت خانههای هلال را نیز از مهمترین برنامههای جمعیت عنوان و خاطرنشان کرد: خانههای هلال در دورترین نقاط کشور میتوانند بهعنوان شعبهای از هلالاحمر فعالیت کنند و در کنار مردم به آنها آموزش امدادی دهند.
پیشنهاد تشکیل کلان مناطق هلالاحمر
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه پیشنهاد تشکیل «کلان مناطق» هلالاحمر در سطح کشور را مطرح و تصریح کرد: میتوان با تشکیل این مناطق، از همافزایی و ظرفیت استانهای همجوار برای پیشبرد امور و اهداف جمعیت استفاده کرد.
ضیائی در ادامه همین مبحث اضافه کرد: برای هر منطقه، دبیری مشخص میشود که این دبیر، ارتباط نزدیکتری با ستاد خواهد داشت.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه امداد و نجات در ذات خدمات هلالاحمر است، بیان داشت: جمعیت هلالاحمر دستگاهی است که با حداقل امکانات، خدماتی بزرگ را ارائه میدهد که ضرورت دارد هزینه بسته خدمتی جمعیت را مشخص کنیم تا مسئولان و تصمیم گیران، هزینه خدمات هلالاحمر از جمله نجات جان انسانها و... را بدانند و متوجه باشند که فقدان هلالاحمر چه آسیب و لطمهای به کشور وارد میکند.
ضیائی در پایان تأکید کرد: با در نظر گرفتن مأموریت اصلی جمعیت و اهداف بزرگی همچون حفظ کرامت انسانی، کاهش آلام بشری، انساندوستی و ... جمعیت هلالاحمر را به جایگاهی که سزاوار آن است، میرسانیم.
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