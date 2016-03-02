اجرای کامل آسفالت روستاهای اصفهان به پنج هزار تن قیر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله کفیل ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح آسفالت ۴۳ روستای استان اصفهان اظهار داشت: اجرای این طرح یک اقدام کم سابقه‌ای است که در سطح کشور انجام گرفته و همت بلند بنیاد مسکن روستایی استان اصفهان را می‌رساند.

وی با بیان اینکه افتتاح همزمان طرح آسفالت ۴۳ روستای اصفهان یک اقدام بزرگ است، ادامه داد: افتتاح طرح آسفالت روستاهای شهرستان اصفهان و واگذاری قیر رایگان به بنیاد مسکن روستایی یک حرکت جهاد گونه در مسیر توسعه روستاها بوده است.

فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته روستای سوسارت که هم اکنون آسفالت شده به علت خاکی بودن جاده های آن تردد خودروها را دشوار کرده بود، اعلام کرد: تاکنون هشت هزار و ۸۰۰ تن قیر به ۴۳ روستای استان اصفهان تحویل دادیم و قرار است تا ۳۰ تیرماه سال آینده به تمامی روستاهای اصفهان سهمیه قیر آنها پرداخت شود.

وی بیان داشت: طرح هادی در ۱۸۷ روستای استان اجرا شده و ۱۴۷ روستا دارای دهیاری است که تفاهم نامه ۱۲۵ روستا امضا شده است.

فرماندار اصفهان اظهار داشت: در صورتی که پنج هزار تن قیر از سوی بنیاد مسکن روستایی کشور به استان اصفهان اختصاص یابد، می‌توانیم تمام روستاهای استان را آسفالت می‌کنیم.

وی ضمن تشکر از مردم روستاها و مشارکت بالای ۸۰ درصدی آنها در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری، گفت: این دوره از انتخابات بدون هیچ گونه کاستی و در نهایت امنیت کامل برگزار شد.