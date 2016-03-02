اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل انبارهای امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در اختتامیه همایش مدیران ستادی و عامل استان های جمعیت هلال احمر، با اشاره به وجود برخی مشکلات اعضای داوطلب، امدادگر و جوان جمعیت هلال احمر برای ثبت اطلاعات در سامانه انتخابات، گفت: از شب گذشته تغییرات جدی در سامانه ثبت اعضای جمعیت هلال احمر برای شرکت در انتخابات ایجاد شده است و ما مصمم هستیم که این شیوه دنبال شود.

وی تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر برنامه ریزی دقیق روزانه ای انجام شده است بطوری که ایام تعطیل هیچ خللی در برنامه ریزی ها ایجاد نخواهد کرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه برای کاندید شدن در انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در نظر گرفته شده است، افزود: براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد افراد دارای مدرک تحصیلی پایین تر از لیسانس، تجربه و سوابق این افراد مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم نهایی در شورایعالی جمعیت هلال احمر در این مورد اخذ خواهد شد.

به گفته وی، دستور العملی به منظور نحوه انجام تبلیغات برای انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر ارائه خواهد شد؛ علاوه بر آن همکاری با هیئت های نظارت نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

احمدی با اشاره به اینکه پیشنهاد شده است، انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر با یک روز تاخیر در روز جمعه برگزار شود، تاکید کرد: این موضوع بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در صورتی که خللی ایجاد نکند، اجرا شود.

وی با بیان اینکه ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر به فعالیت های این جمعیت در تک تک استان ها اعتقاد و اطمینان دارد، اظهارداشت: متولی فعالیت های هلال احمر تک تک استان ها هستند؛ اما چارچوب تعیین شده از سوی ستاد بایستی مدنظر جمعیت هلال احمر استان ها قرار گیرد.

احمدی ادامه داد: ذات فعالیت های هلال احمر داوطلبی است و داوطلبان جمعیت هلال احمر در زمینه اجرای فعالیت های داوطلبی نقش مهمی را ایفا می کنند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه به دستور رئیس جمعیت هلال احمر از محل ذخیره احتیاط مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل انبارهای امدادی برداشت شود، اذعان داشت: این اقدام به منظور افزایش آمادگی هلال احمر برای مواجهه با حوادث است.

احمدی با تاکید بر اینکه مدیران عامل استان ها برای معرفی بیشتر خدمات هلال احمر باید نسبت به تقویت روابط عمومی ها اقدام لازم را انجام دهند افزود : مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر بر این موضوع نظارت داشته باشد.