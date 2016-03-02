افزایش ۲۰درصدی نزاع دراستان مرکزی/ ۲۶ هزار نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، تعداد دستگیرشدگان در استان مرکزی طی ۱۱ ماهه سال جاری در همه حوزه های قانون شکنانه و مجرمانه را ۲۶ هزار و ۶۹۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد دستگیرشدگان ۱۱ هزار و ۸۱۹ نفر افراد بیکار، ۲۵ هزار و ۸۴۷ نفر مرد و ۸۴۹ نفر نیز زن هستند.

وی افزود: متاسفانه وقوع نزاع فردی در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش افزایش نشان می دهد که این نزاع ها علل گوناگون دارد و باید آسیب شناسی شود و مردم آستانه تحمل خود را افزایش دهند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از کاهش چهار درصدی تلفات تصادفات رانندگی در استان مرکزی خبر داد.

اظهار داشت: براساس آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی استان مرکزی، طی ۱۱ ماهه سال جاری ۴۶۰ نفر در تصادفات استان مرکزی جان باخته اند که نسبت به سال گذشته در همین مدت که ۴۷۹ نفر بوده است چهار درصد کاهش تلفات تصادفات را نشان می دهد.

وی تعداد فوت شدگان تصادفات درون شهری را ۹۰ نفر با پنج درصد افزایش و تعداد جان باختگان تصادفات برون شهری را با ۳۷۰ نفر و شش درصد کاهش، نسبت به پارسال اعلام کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه در ارتقا و ایجاد امنیت پایدار در استان، سه محور مشارکت مردم، حمایت مسئولین و همراهی رسانه ها تاثیرگذار است از کاهش شش درصدی سرقت در استان مرکزی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طی سال جاری ۱۰ هزار و ۸۰۷فقره سرقت در استان مرکزی به وقع پیوسته که نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش وقوع سرقت را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در این مدت ۸۳ درصد از سرقت ها توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی کشف شده است که از نظر کشفیات سرقت، استان مرکزی از استان های برتر کشور محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در مورد کشفیات مواد مخدر هم گفت: طی یازده ماه سال جاری، پنج هزار و ۳۴۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است که نسبت به ۱۱ ماه پارسال، آمار ۶۷ درصدی افزایش کشفیات را نشان می دهد و در این ارتباط هم ۲۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده است.

عزیزی در مورد جرائم جعل اسناد هم اظهار داشت: طی ۱۱ ماه سال جاری ۶۳۵ پرونده جعل اسناد شامل جعل اسکناس، اوراق بهادار، مدارک و اوراق شناسایی و احکام و ماموریت های سازمان های مختلف تشکیل شده است که این تعداد پرونده نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: ۶۰۷ فقره از این پرونده ها پس از تشکیل، منجر به دستگیری جاعلان شده که برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

افزایش شش درصدی کلاهبرداری در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از افزایش شش درصدی کلاهبرداری در استان مرکزی خبر داد و اظهار داشت: طی ۱۱ ماه امسال، یک هزار و ۸۷۵ مورد کلاهبرداری در استان مرکزی رخ داده است که این رقم در سال گذشته یک هزار و ۷۶۳ فقره بوده است و در زمینه کشف کلاهبرداری نیز آمار، رشد ۱۹ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه کالای قاچاق نیز طی یازده ماهه امسال ۲۷ میلیارد و ۱۴۳ میلیون تومان کالای قاچاق کشف و ضبط شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش کشفیات را نشان می دهد.

عزیزی در مورد جرائم سایبری در حوزه پلیس فتا، با اشاره به اینکه طی ۱۱ ماه امسال سه درصد کاهش جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم افزود: آمار در این حوزه ۱۲۶ درصد کشفیات را توسط پلیس فتا در استان مرکزی نشان می دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: ۳۶۷ فقره پرونده توسط پلیس فتای استان مرکزی تشکیل شده که در حقیقت مربوط به استان های دیگر کشور بوده است اما توسط پلیس فتای این استان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیشترین جرائم را در فضای سایبری برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد و هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد.