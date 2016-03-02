پیکان بار دیگر فینالیست شد/ شهرداری ارومیه بار دیگر در تهران باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های والیبال پیکان تهران و شهرداری ارومیه سومین دیدار خود در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر را عصر امروز در خانه والیبال برگزار کردند که این بازی حساس و نفسگیر را تیم پیکان ۳ بر ۲ پیروز شد و بار دیگر به دیدار نهایی راه یافت.

تیم شهرداری ارومیه بازی را خوب شروع کرد و دو ست ابتدایی را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲ پیروز شد اما پیکان از ست سوم به بازی بازگشت و به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹ برنده شد.

تیم پیکان در نخستین رویارویی دو تیم که در خانه والیبال برگزار شده بود ۳ بر یک برنده شد و در سالن غدیر ارومیه هم شهرداری ارومیه همین نتیجه را به سود خود رقم زد. پیکان در دیدار فینال سال گذشته هم که در تهران برگزار شده بود شهرداری را شکست داد.

بدین ترتیب تیم های بانک سرمایه و پیکان برگزار کننده دیدار نهایی رقایتهای لیگ برتر خواهند بود و شهرداری ارومیه در بازی رده‌بندی به مصاف ثامن الحجج مشهد می رود.