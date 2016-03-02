به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح همزمان طرح آسفالت جادههای ۴۳ روستای استان اصفهان اظهار داشت: به درخواست فرماندار اصفهان با ۶۰۰ میلیون تومان کمک ویژه برای اجرای طرحهای روستایی استان موافقت شد چراکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران به تنهایی از عهده تامین آن بر نمیآید.
وی به اختصاص قیر رایگان بیش از سهمیه استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: به منظور اجرای کامل طرح آسفالت روستاهای اصفهان وعده اختصاص قیر رایگان بیش از سهمیه استان را میدهیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به ظرفیتهای فراوان نهفته در روستاها تصریح کرد: روستاها معیشت محور و جوامع شهری مصرف کننده هستند و می توان گفت هر خانواده روستایی توانایی ایجاد معیشت برای خود را دارد که بر همین اساس در حال حاضر ۳۰ درصد جامعه روستایی به تمام معنا مولد بوده و نیاز به توجه و پشتیبانی دارند.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که به توسعه روستاها توجه کافی نداشته باشیم از ظرفیتهای فراوان خود را غافل ساختهایم، اعلام کرد: بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در گرو توجه بیشتر به روستاها است
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه خوشبختانه اقدامات خوبی در روستاها شکل گرفته ولی ظرفیت کار در روستاها بسیار زیاد است، گفت: یکی از برنامههای موثر در روستاها طرح هادی است اما با وجود اینکه در استان اصفهان حدود یک هزار و ۸۳۰ روستا وجود دارد از این تعداد در ۲۰۰ روستا همچنان طرح هادی به اجرا در نیامده و مستلزم فراهم شدن امکانات و بسترهای لازم هستیم.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که فعالیتها با مشارکت مردم باشد بسیاری از امور به آسانی پیش میرود، افزود: در همین جا نیز اعلام میکنم با تمام توان تلاش میکنیم تمام قیر مورد نیاز روستاها را تامین کنیم، پیشنهاداتی نیز در همین ارتباط به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امیدواریم تصویب شود.
تابش تصریح کرد: تفاهم نامهای با وزارت جهاد کشاورزی داریم تا تسهیلات بلاعوض و اشتغال و مسکن به صورت یکجا و همزمان به واحدهای مسکونی معیشت محور تعلق گیرد که از سال آینده این طرح اجرایی میشود.
وی عنوان کرد: برای تعدادی از افراد محروم و بیبضاعت روستایی اعتبار بلاعوض در نظر گرفته شده که سهمیه استان اصفهان در مرحله اول ۵۰۰ میلیون تومان بوده و بودجه در مرحله دوم نیز به زودی تخصیص مییابد.
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