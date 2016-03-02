«اصفهان» استانی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح بهرهبرداری از آسفالت ۴۳ روستای اصفهان در روستای سوسارت با اشاره به اینکه استان اصفهان در تمام حوزهها برخوردار نیست، اظهار داشت: در برخی زمینههای خاص اصفهان، استانی توسعه یافته و در برخی دیگر استانی برخوردار است.
وی بیان داشت: این موضوع که روستایی مانند سوسارت در ۱۰ کیلومتری شهر اصفهان تا سال گذشته آسفالت نبوده است، نشان میدهد که اصفهان را نمیتوان به عنوان استانی برخوردار محسوب کرد.
استاندار اصفهان با اعلام اینکه مسئله آسفالت نشدن روستایی مانند سوسارت مانند مشکل آسفالت نشدن روستاهای خوروبیابانک یا فریدونشهر نیست که در فاصله ۴۰۰ کیلومتری اصفهان قرار دارند، ادامه داد: این یک حقیقت است که استان اصفهان در بسیاری از شاخصها وضعیت خوبی ندارد.
وی بیان داشت: باید باور کنیم و این مسئله یک اصل علمی و تجربه شده که توسعه کشور از مسیر توسعه روستاها شروع میشود.
زرگرپور تأکید کرد: در حقیقت، امنیت کشور از محل توسعه روستاها، فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته تأمین میشود.
وی افزود: در صورتی که قصدمان این باشد که از رشد سکونتگاههای غیرمجاز و نامتعارف در اطراف شهرها جلوگیری شود نیاز است به توسعه روستاها توجه ویژه شود، این در شرایطی است که امروز ۸۵ درصد جمعیت استان اصفهان، شهری و ۱۵ درصد نیز جمعیت روستایی است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: اقدامات خوبی با همکاری بنیاد مسکن، ثبت اسناد و سازمانهای مرتبط برای سنددار کردن خانههای روستایی در حال انجام است، این اقدام باعث هویت دار شدن منازل شده و به مالکیتها معنا میبخشد و اقدام خوبی است.
وی گفت: بسیار خوشحالیم که مشکلات روستاها در حال برطرف شدن است و امیدواریم تمامی مشکلات روستاهای استان اصفهان هرچه زودتر برطرف شوند.
زرگرپور ضمن تشکر از مشارکت چهار میلیون نفر از مردم استان اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان بیان کرد: انتخابات در اصفهان با امنیت صد درصدی و کامل برگزار شد.
وی اعلام کرد: از ۲۰ کاندیدای منتخب ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلام انتخاب شدند و هنوز نمایندههای شهرضا، دهقان و سمیرم انتخاب نشده و به مرحله دوم رسیده است.
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