به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در همایش «اقتصاد مقاومتی» که عصر امروز در لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک واژه به اصطلاح اعتباری دو یا چند ساله نیست؛ رویکردی عمیق و ریشه دار مبتنی بر اسلام ناب است و می‌گوید مناسبات اقتصادی باید صحیح باشد تا منافع محرومین را تامین کند.

وی افزود: اسلام ناب و اقتصاد مقاومتی است که موانع پیشرفت را برمی دارد و رفاه را برای محرومین به ارمغان می آورد.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مناسبات پسابرجام ادامه داد: هنوز عده ای پس از برجام می‌گویند، به جای دریافت طلب‌هایتان باید از هند کالا بگیرید و یا اگر هواپیمایی می‌خواهد به شما فروخته شود، باید از جای دیگری اجازه گرفته شود.

جلیلی تصریح کرد: آنهایی که این حرف ها را می زنند دو شعار دموکراسی و بازار آزاد را مطرح می کنند و در شعار اول یعنی دموکراسی، آنها هر کشوری را که دیکتاتورتر باشد، یار خود می دانند و این می شود دموکراسی! در بحث بازار آزاد هم می گویند، ما باید تراکنش های بانکی را تعیین کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در برابر این اندیشه ایستاده است و یک بحث جدید نیست. بلکه بحثی ریشه دار و عمیق است.

وی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم کسی بخواهد منافع اقتصادی را بر اساس منافع و امیال یک درصد تعریف کند، افزود: قرآن می‌گوید چنین چیزی مصداق فساد است.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: اگر در داخل کسی بخواهد این مناسبات را تئوریک کند، دقیقا همان چیزی است که امام(ره) هشدار داده بود؛ این می‌شود اسلام آمریکایی. امام(ره) اسلام آمریکایی را اسلام مستکبرین، راحت‌طلبان و مرفهین بی‌درد می‌دانستند.

جلیلی، آزادی را همزاد بشر عنوان کرد و افزود: یک نگاه تاریخی نشان می دهد که انسان از یکسو همواره برای آزادی دغدغه داشته و از سوی دیگر کسانی سعی و تلاش داشته اند تا در جهت منافع خود، آزادی دیگران را محدود کنند.

وی یکی از رسالت های پیامبران را باز کردن زنجیرها از پای انسان عنوان کرد و ادامه داد: پیامبران سعی کردند آزادی را برای بشر به ارمغان بیاورند؛ این زنجیرها شکل های مختلفی دارد، یکی از بدترین شکل ها همان بستن زنجیر، اسارت و شکنجه است.

جلیلی تصریح کرد: در طول تاریخ عرصه اقتصاد یکی از عرصه هایی بوده است که بر مبنای آن می توانستند بر آزادی و حقوق انسانها تعدی کنند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت مسائل اقتصادی را یکی از شکل هایی دانست که برخی از انسانها بر مبنای آن بنای این را می گذارند تا حقوق و آزادی دیگران را مورد تعرض قرار دهند، گفت: یکی از موضوعات پیامبران این بود که مناسبات اقتصادی در جامعه باید بر مبنای آزادی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: کسانی که قصد تباهی و سلب آسایش دارند، مفسد هستند. وظیفه بزرگ انبیا و جانشینان آنها تصحیح مناسبات اقتصادی بوده است تا این مناسبات بتواند در یک مسیر صحیح مدیریت شود.

جلیلی افزود: یکی از سوالات اساسی که از آنهایی که ادعای دین دارند، پرسیده می شود این است که چرا اجازه دادید مناسبات غلط اقتصادی حاکم شود.

وی گفت: وظیفه مهم همه ما بنا بر توصیه انبیا این است که در کنار اصلاحی که در همه عرصه ها می خواهیم انجام دهیم، یکی از آنها اصلاح اقتصادی باشد و باید بر اساس مبنایی باشد که انسانها را به حقیقت نزدیکتر کند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت خاطرنشان کرد: چند قرن است که یک تمدن شکل گرفت و ریشه آن بر مبنای این بود که اگر انسانها به حقیقت نزدیکتر شوند او نمی تواند منافع خود را دنبال کند.

جلیلی با طرح این سوال که چه باید کرد؟ گفت: تمدنی که سعی می کند حقیقت را انکار کند باید برای آن تئوری و اندیشه درست کند و می گویند حقیقت وجود ندارد، حقیقت دست نیافتنی است، حقیقت چیزی است که تو فکر می کنی و اصلا حقیقتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: نقطه مقابل آن می گوید همه چیز باید به سمت حقیقت باشد از جمله مناسبات اقتصادی. مبنای این تفکر(کتمان حقیقت) این بود که یکسری از حقایق را بپوشاند تا به منافع خود برسد. کسانی که در ۵ قرن اخیر بیشترین تعرض ها داشته اند، کسانی بوده اند که این بحث ها را تئوریزه کرده اند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت با بیان اینکه بیش از ۷۰ سال است که بر مبنای همین نگاه، مناسباتی را شکل داده و گفته اند مناسبات اقتصادی آن چیزی است که ما می خواهیم چون ثروت ما بیشتر است و هدف ما حفاظت از دارایی خواهد بود، افزود: بر همین اساس ۵ کشور حق وتو دارد و فقط ۵ کشور باید سلاح هسته ای داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس این اندیشه، وظیفه دولت حفظ دارایی است؛ حفظ منافع سرمایه دارانی که سرمایه خود را از جای ناحق بدست آورده اند. در ۷۰ سال گذشته در نظام سرمایه داری غرب و حتی در خود آمریکا این را شاهدیم که نظام سرمایه داری باطل بتواند مسیر خود را پیش ببرد.

جلیلی در خصوص نتایج انتخابات اخیر در تهران اظهار داشت: در فروردین سال ۶۷ انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و این مجلس آخرین مجلسی بود که امام(ه) در بین ما حضور داشتند. امام(ره) پیامی برای انتخابات دادند و با توجه به اینکه این آخرین امام(ره) در چنین شرایطی است، حائز اهمیت است.

دبیر سابق شورای عالی امنیت با بیان اینکه امام(ره) در آن پیام دو مفهوم و واژه را کلید زدند، گفت: یک مفهوم اسلام آمریکایی بود و دیگری اسلام ناب؛ برای ما این سوال پیش آمد که همه افراد انقلابی هستند، چرا امام(ره) این را مطرح کردند؟

وی با طرح این سوال که چرا امام(ره) این تقسیم بندی را انجام داد، ادامه داد: امام(ره) در پیام خود شاخص های این دو اسلام را برشمردند. امام از همان زمان این دو نگاه را که می تواند دو رویکرد متفاوت باشد باز کردند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت با اشاره به اینکه مردم همه علاقه مند به اسلام و کشور هستند، تصریح کرد: هرگونه حضور مردم باعث تقویت نظام می شود؛ مشارکت مردم باعث افتخار و غرور نظام ما است.

وی با طرح این سوال که اسلام ناب چگونه محقق می شود؟ گفت: امام(ره) می فرمایند این یک نوع تفکر و نگاه است و باید نسبت به آن حساس بود و عده ای با مانع شدن در مقابل این تفکر می خواهند نگاهها و اهداف خود را جامه عمل بپوشانند.

جلیلی افزود: باید ببینید تا چه حدی در باره این دو نگاه (اسلام ناب و اسلام آمریکایی) تبیین و روشنگری کرده ایم؛ نباید مردم را متهم کرد. مردم بر اساس میزان روشنگری و تبیین هایی که صورت می گیرد باید انتخاب کنند. اگر گفته می شود اسلام ناب، باید دید در اقتصاد، کشاورزی و صنعت نفت به چه معناست؟ حتما مردم به هر میزان که روشنتر شوند بهتر عمل خواهند کرد.

دبیر سابق شورای عالی امنیت با تاکید بر اینکه باید وظیفه خود را جدی بگیریم و در جهت روشنگری مردم کار کنیم، تصریح کرد: اگر کسی ادعایی دارد، خود باید در همان عرصه نمادهای موفقی از آن ادعا باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی پس از برجام قوی تر شده یا ضعیف تر، گفت: باید سعی کرد منابع اقتدار را دید؛ اگر بیشتر شود، قوی تر خواهد شد. رشدی که مردم ما در سالهای پس از انقلاب از خود نشان داده اند بسیار ارزشمند است؛ حالا باید ببینیم بقیه چه کرده اند و منابع قدرت را تا چه میزان حفظ کرده اند؟

جلیلی در خصوص اینکه آیا واقعا اقتصاد ما، اسلامی است یا خیر، اظهار داشت: وقتی می گوییم اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، فرهنگ و هنر اسلامی؛ وقتی ما پسوند اسلامی می گذاریم صرف این پسوند محتوا ایجاد نمی کند. باید دید چگونه به این پسوند می توان محتوا داد؟

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه وقتی می گوییم اسلامی، از یک حقیقت صحبت می کنیم و یک سری شاخص دارد، افزود: هر چه به این شاخص ها نزدیکتر شدیم به حقیقت نزدیکتر شده ایم. هر چه به شاخص ها نزدیکتر شویم می توانیم بگوییم اقتصاد، اسلامی است.

وی ادامه داد: ملت ما این تجربه را دارد که هر جا به شاخص ها نزدیک تر شد، پیروز شده است؛ مثل دفاع مقدس. حماسه اقتصاد زمانی رقم می خورد که ایمان و عمل صالح حضور پیدا کند. اگر شما اشراف گرایی و تجمل دیدید، ثمره تلخی است و مشخص است که به آن مناسبات صحیح شکل نگرفته است.

جلیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما همخوانی بین نتایج مذاکرات هسته ای در دولت قبلی و دولت فعلی می بینید، گفت: در بحث هسته ای دو موضوع وجود دارد؛ یکی منابع ملی و دیگری منافع ملی. شما باید بتوانید از منابع ملی حفاظت کنید تا منافع ملی بیشتری به دست آوردید.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: حقوق ملت قابل تنازل نیست، زیرا فردا با استفاده از همان منطق و ابزار در سایر حقوق شما نیز طمع می کند. آن چیزی که در دوره قبل دنبال می شد این بود که ما نه تنها از حقوق هسته ای، بلکه از تمام حقوق دفاع می کنیم؛ خاکریز حقوق هسته ای خط مقدم است.

وی گفت: بر این مبنا شما باید منابع ملی را و منابع اقتدار خود را افزایش دهید زیر عرصه مناسبات و رویارویی شما این است. بر همین مبنا، آن شرایط شکل گرفت. در سال ۸۱ می گفتند شما حتی یک سانتریفیوژ نداشته باشید اما به یک باره با ۲۰ هزار سانتریفیوژ و غنی سازی ۲۰ درصدی مواجه شدند.

جلیلی هنر دستگاه مذاکره کنده را حفاظت و صیانت از منابع قدرت دانست و افزود: این، رویکردی بود که در آن دوره دنبال می شد. اینکه گفته می شود شش قدرت دنیا حاضر شدند با ما گفتگو کنند بر همین مبنا شکل گرفت. در سال ۸۷ که آمریکایی ها پای میزمذاکره آمدند.

وی افزود: آنها در آلماتی ۲ می گفتند بیایید روی غنی سازی ۲۰ درصد صحبت کنیم و سطح مذاکرات عوض شده بود.