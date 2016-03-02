زور پیکان بیشتر از ما بود/ دو بازیکن اصلی را به خدمت نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر سیدعباسی بعد از باخت برابر پیکان در سومین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر گفت: در دیدار امروز دو بازیکن خوب خود را به خاطر مصدومیت در اختیار نداشتیم. حتی در پست دریافت کننده بازیکن نداشتیم و یار پشت خط زن خود را برای دریافت به کار بردیم.

وی اضافه کرد: پیکان یاران زیادی داشت و میرزاجانپور هم فوق العاده ظاهر شد. فکر می کنم زور تیم پیکان بیشتر از ما بود. آنها نیروی بیشتری هم داشتند و توانستند نتیجه لازم را کسب کنند.

تیم والیبال پیکان در دیدار سوم خود برابر شهرداری ارومیه در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر با حساب ۳ بر ۲ پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت.