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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰

جهانگیر سیدعباسی:

زور پیکان بیشتر از ما بود/ دو بازیکن اصلی را به خدمت نداشتیم

زور پیکان بیشتر از ما بود/ دو بازیکن اصلی را به خدمت نداشتیم

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه بعد از باخت برابر پیکان گفت: همه تلاش خودمان را به کار گرفتیم ولی زور پیکان بیشتر از ما بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر سیدعباسی بعد از باخت برابر پیکان در سومین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر گفت: در دیدار امروز دو بازیکن خوب خود را به خاطر مصدومیت در اختیار نداشتیم. حتی در پست دریافت کننده بازیکن نداشتیم و یار پشت خط زن خود را برای دریافت به کار بردیم.

وی اضافه کرد: پیکان یاران زیادی داشت و میرزاجانپور هم فوق العاده ظاهر شد. فکر می کنم زور تیم پیکان بیشتر از ما بود. آنها نیروی بیشتری هم داشتند و توانستند نتیجه لازم را کسب کنند.

تیم والیبال پیکان در دیدار سوم خود برابر شهرداری ارومیه در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر با حساب ۳ بر ۲ پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت.

کد مطلب 3571442

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