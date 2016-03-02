اقدام علیه تروریسم شرط هند برای مذاکره با پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «جی شنکر» دبیر کل امور خارجه هند گفت: اسلام آباد بدون اقدام علیه تروریسم نمی تواند مذاکرات جامع با دهلی نو را شروع نماید.

وی در ادامه افزود: ما دولت اسلام آباد را در جریان خواسته های خود قرار داده ایم. پاکستان باید اول علیه تروریسم اقدامات مناسبی انجام دهد سپس و ارد مذاکرات جامع با دولت هند شود.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت هند بعد از حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند موضع مناسبی در قبال پاکستان اتخاذ کرده است. نخست وزیر و مشاوران امنیتی هند و پاکستان با هم در تماس هستند.

قرار بود مذاکرات جامع هند و پاکستان در ۱۵ ژانویه بین دو کشور شروع شود اما بعد از حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» این مذاکرات جامع به حالت تعلیق درآمد.

لازم به ذکر است در ماه ژانویه تروریستها به پایگاه هوایی «پتان کوت» حمله کردند و در این حمله تروریستی ۷ تن از نیروهای امنیتی هند کشته و ۶ تروریست مهاجم نیز به هلاکت رسیده اند.

دولت هند مدعی شده بود که تروریستها با افرادی در شهر «بهاولپور» پاکستان در تماس بوده اند. دولت اسلام آباد نیز طی اقدامی «مولانا مسعود اظهر» سرکرده گروه تروریستی «جیش محمد» و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه تروریستی را دستگیر کرده است. پاکستان در اقدامی دیگر گروه تحقیقاتی برای این حمله تروریستی تشکیل داده است و در هفته های آینده این گروه تحقیقاتی قرار است از پایگاه هوایی هند بازدید بعمل آورد.