بخش عمده تخلفات ترافیکی دزفول مربوط به خودروهای عمومی و دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آصفی ظهر امروز چهارشنبه در اولین نشست علمی و تخصصی ترافیک و ایمنی در شهرستان دزفول که با هدف بررسی معضل ترافیک، عوامل تشدید کننده آن و ارائه راهکارهای علمی به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و فرمانداری این شهرستان در دانشگاه آزاد برگزار شده بود، اظهار کرد: در دهه های اخیر که جامعه شهری، مدرن شده است به بحث مسائل شهروندی و آموزش آنها نپرداخته ایم.

وی بابیان اینکه جای خالی آموزش شهروندی در حوزه آموزش های اجتماعی به شدت احساس می شود، افزود: در تمام این سال ها، درگیر مسائلی همچون جنگ، بازسازی، گردوغبار و خستگی های روحی و بی برنامگی ها بودیم و همین امر موجب شده تا هیچ اندیشمندی برای حوزه آموزش شهروندی وقت نگذارد.

فرماندار دزفول بابیان اینکه ما تاکنون حتی برای مدیریت دوچرخه سواری و موتورسواری نیز نتوانسته ایم آموزش های لازم را ارائه دهیم، تصریح کرد: اساسا شهرهایی را مدیریت می کنیم که آثاری از اصطلاح مادر و شهروندی در آنها وجود ندارد.

آصفی، ورود به مباحث شهروندی و آموزش های اجتماعی را رسالت اصلی نهادهای مدنی برشمرد و گفت: متاسفانه حوزه نهادهای مدنی درکشور ما تعطیل است اگرچه دزفول سرزمینی است که به دلیل سابقه اجتماعی، نهادهای مدنی زیادی دارد اما تمام این نهادها در حوزه های مذهبی، خیری و کارهای انسان دوستانه فعالیت می کنند.

وی بابیان اینکه در دزفول در حوزه مدیریت شهری قدم مثبتی برداشته نشده است، افزود: زیرساخت هایی که در دزفول وجود دارند می توانند با کمک دانشگاه به یک مبحث علمی تبدیل شوند و آغازگر تحولات خوبی درسطح شهر باشد.

فرماندار دزفول عنوان کرد: ابتدایی ترین زیرساخت های تخلیه هیجانات جوانان نیز در دزفول وجود ندارد هرچند دزفول به عنوان یکی از زیباترین شهرهای جنوب کشور می تواند با ظرفیت های عظیم انسانی و علمی خود به یک الگو تبدیل شود.

آصفی یادآور شد: متاسفانه دخالت های سیاسی بیش از حد ازسوی برخی افراد دارای سواد سیاسی پائین در شهرستان باعث شده که نتوانیم در دزفول به این ویژگی ها دست یابیم و به همین دلیل دزفول به شهری برای محل تجمع جمعیتی تبدیل شده که خودشان هم در زندگی شهری سردرگم مانده اند.

وی گفت: این دخالت ها تا جایی است که مثلا مدتی پیش در دزفول محلی را برای دوچرخه سواری بانوان تعیین کردیم اما متاسفانه با اعتراض های شدید عده ای مواجه شدیم درحالی که اگر نهادهای مدنی در دزفول وجود داشتند می توانستند با عقل و منطق خود این مورد را حل کنند.

فرماندار دزفول عنوان کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان برای ایجاد پیست موتورسواری که از الزامات زندگی مدرن شهری است کوچکترین تلاشی نکردند و چون در دزفول از ۲۰ سال پیش تاکنون واگذاری زمین برای احداث کارخانجات به حدی زیاد بوده که اکنون هیچ پروژه صنعتی را به دلیل نبود زمین نمی توان ایجاد کرد به همین دلیل نمی توانیم به هرکسی برای تحویل زمین و ایجاد پیست اعتماد کنیم چرا که بسیاری از افراد با تحویل این زمین ها سال هاست حتی خشتی نیز در آنها نگذاشته اند و عملا این زمین هارا بالا کشیده اند اما قطعا در صورت ورود افراد مطمئن برای احداث پیست می توانیم به آنها زمین رایگان تحویل دهیم.

آصفی، عامل بحران در شهرها را خودروهای دولتی و سپس خودروهای عمومی عنوان کرد و گفت: اولویت برخورد نیروهای انتظامی و راهور دزفول باید با ماشین های اداری باشد و اگر تخلف کردند با سختی تمام آنها را جریمه کنند چرا که ما نباید شعار دهیم اما عمل نکنیم. به جرات می توان گفت بخش عمده تخلفات ترافیکی دزفول مربوط به ماشین های عمومی و دستگاه های اداری هستند.

وی همچنین اظهار کرد: در دزفول باید فرصتی پیش بیاید که صاحبان علم و دانش حرف اول و آخر را بزنند و ما در فرمانداری شهرستان آماده شنیدن هرگونه اظهار و نظر صاحبان علم و اندیشه دزفول و به کارگیری آنها هستیم.