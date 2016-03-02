منصور هادی: اگر عربستان حمله نکرده بود یمن بخشی از ایران شده بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «عکاظ»، «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن اظهاراتی را علیه ایران مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: ایران در امور یمن دخالت می کند و ما خواستار توقف این دخالت ها هستیم!

ادعای تعجب برانگیز رئیس جمهوری فراری یمن در خصوص ایران در حالی انجام می شود که تاکنون بیش از هفت هزار نفر از مردم بی گناه و بی دفاع یمن در حملات سعودیها که به درخواست مستقیم وی آغاز شد، به شهادت رسیده اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه های چهار شبکه «العالم»، «المیادین»، «المسیره» و «المنار» در خصوص یمن، اظهار داشت: این شبکه ها به صورت شبانه روزی به پوشش تحولات یمن می پردازند و ما می خواهیم که این دخالت ها متوقف شود.

رئیس جمهوری فراری یمن در ادامه مدعی شد: اگر عربستان سعودی به یمن حمله نکرده بود، اکنون یمن جزئی از خاک ایران به شمار می رفت!

وی در بخش دیگری از سخنان خود جنبش انصارالله را عامل درگیری های اخیر در یمن معرفی کرد.

منصور هادی همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون ادعاهایی مبنی بر تسلیح حوثی ها توسط ایران با وجود محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن، مدعی شد: آنها از قایق‌های عادی ماهیگیران برای ورود به یمن از طریق سواحل واقع در میان المکلا و الغیضه استفاده می‌کند.

این ادعای مضحک در حالی مطرح می شود که مقامات ایرانی اعلام کرده اند که هیچ نقشی در یمن حتی حضور مستشاری در این کشور ندارند.