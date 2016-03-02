اردبیل به مدیریت علمی نیاز دارد/ ضرورت تحول در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه اردبیل در سطح ملی و بین المللی افزود: مدیران به شیوه های نوین برای مدیریت نیاز دارند، مدیریتی که بر پایه پژوهش، تحقیقات و داده های علمی باشد.

ویدر این راستا ارتباط دانشگاه با دستگاه های اجرایی و مدیران را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ارتباط مراکز علمی و اجرایی باید در استان ایجاد و تقویت شود و اکنون بهترین فرصت برای تحقق این مهم فراهم شده است.

استاندار اردبیل با اشاره به شرایط ایجاد شده در دوران پساتحریم در کشور تاکید کرد: از دانشگاه و مراکز علمی در این شرایط انتظاراتی داریم، چراکه این مراکز در کنار تربیت دانشجو و نشر و تولید علم تعهداتی برای استان دارند که باید عملی شود.

وی در اشاره به این تعهدات متذکر شد: پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویان بویژه در مقطع عالی باید با شکل کاربردی و با اولویت مشکلات و مسایل مهم استانی ارائه شود، از جمله در بخش اقتصاد و به خصوص در حوزه کشاورزی که ضرورت تحول در آن احساس می شود.

خدابخش با تاکید بر اینکه فروش یک سال تولیدات کشاورزی استان اردبیل معادل فروش کارخانه ای به مانند کاله است، ادامه داد: این نشان می دهد که بهره مندی از علم و دانش در بخش کشاورزی چقدر در اقتصاد و تولید ثرورت موثر واقع شود.

وجود ۵۰ هزار بیکار فارغ التحصیل در اردبیل

وی با اشاره به وجود ۵۰ هزار بیکار فارغ التحصیل در استان عنوان کرد: رشته هایی هم اکون در دانشگاه های استان دانشجو جذب می کند که بازار کار نداشته و ضرورتی برای ادامه تربیت دانشجو در این رشته ها وجود ندارد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در عوض رشته هایی هست که در ریل توسعه استان نیاز بوده اما در استان وجود ندارد، اضافه کرد: برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، ایجاد ضنایع تبدیلی و تکمیلی و... و. باید برنامه ریزی و از علم بهره گرفت.

وی با اشاره به نقش کمرنگ اردبیل در بحث صنایع دانش بنیان، به رشد و نقش آفرینی استان دراین خصوص تاکید کرد و افزود: براین اساس بنا است که دو دانشکده فناوری های نوین با رشته های IT و نانو در نمین راه اندازی و در آینده به دانشگاه تبدل شود.

خدابخش در بحث فرهنگی و اجتماعی نیز خواستار توجه و ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی با دستگاه های اجرایی شد و بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی نه فرصت تفکر کافی دارند و نه زمینه علم و دانش بالا، بنابراین دانشگاه ها باید در این زمینه نیز یاریگر باشند.