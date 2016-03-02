مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گسترش رهن است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان بعد از ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان که در بندرعباس برگزار شد با اشاره به انتخاب بندرعباس به عنوان دبیرخانه دائمی بتن کشور، عنوان کرد: با تصویب آئین نامه کنترل ساختمان، نقش سازمان های نظام مهندسی بسیار مهم خواهد بود و باید بتوانیم با مشارکت همه عوامل مرتبط با ساخت و ساز در راستای اعتلای ساخت و ساز حرکت کنیم.

وی مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را گسترش رهن دانست و افزود: بخش مسکن یک بخش کاملا غیر دولتی باقی مانده و در چنین وضعیتی نقش دولت تسهیل گری است و باید کمک کند تا امکانات گسترش بیشتر مسکن فراهم شود و سیاست ما گسترش بازار رهن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: دولت هدف گذاری کرده تا متقاضیان حداکثر ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را از طریق تسهیلات دریافت کنند.

مظاهریان با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، تصریح کرد: در برنامه ریزی ما این افزایش تسهیلات باید بتواند ۵۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد همچنین نیاز است نرخ تسهیلات مسکن که هم اکنون ۱۴ درصد است نیز کاهش یابد و زمان بازپرداخت افزایش یابد که امیدواریم با افزایش قدرت وام دهی بانک ها این امر محقق شود.

افزایش کیفیت ساختمان ها و مصالح ساختمانی شرایط توسعه پایدار را فراهم می کند

جاسم جادری نیز با بیان اینکه کشور ما ظرفیت های بسیاری برای تولید مواد اولیه صنعت ساختمان دارد، عنوان کرد: توانایی خوبی برای ساخت مصالح ساختمانی در کشور داریم که اگر بتوانیم با این مصالح ساختمان های خوب بسازیم به سمت توسعه پایدار گام برداشته ایم.

وی امنیت ساختمان ها را یکی از مباحث بسیار مهم برشمرد و افزود: مقاومت مصالح و سازه های ساختمان در مقابل حوادث مختلف بسیار مهم است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: صنعت ساختمان سازی از قوی ترین صنایع کشور است و قوانین و مقررات خوبی هم دارد اما این قوانین مصوب که اعتقاد داریم با امنیت مردم ارتباط مستقیم دارد در برخی موارد دچار تضادهایی است.

جادری تصریح کرد: در بحث ساختمان سازی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها خود را متولی می دانند اما هرکدام نسبت به کار یکدیگر ایراد می گیرند و به توافقی برای اجرای مناسب قوانین ساختمانی نمی رسند.

وی با بیان اینکه کیفیت مصالح و ساختمان های ما مورد انتقاد کارشناسان است، اظهار داشت: باید دقت کافی روی ساخت و نگه داری مصالح از جمله بتن صورت گیرد تا سرمایه های ملی خود را از بین نبریم و توجه به آموزش به خصوص در افزایش کیفیت بتن و ساختمان سازی می تواند موثر باشد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: با برگزاری این همایش ها باید بتوانیم در جهت تقویت مبانی مقررات ساختمانی و ارتقای کیفیت مصالح گام های موثری برداریم.

جادری با تاکید بر لزوم توجه به مراقبت و نگه داری از ساختمان ها، بیان داشت: جلب مشارکت مراکز علمی در ساختمان سازی و استفاده از سیستم های علمی برای مراقبت و نگه داری از ساختمان و ایجاد ارتباط گسترده میان پژوهشگران با صنعت ساختمان می تواند موجب آسیب شناسی و افزایش کیفیت و جلوگیری از هدررفت سرمایه ها شود.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته به هفت شهر ساحلی خلیج فارس و سواحل مکران در ساختمان و شهرسازی برای جمعیت پذیری توجه ویژه ای داشته باشد و امیدواریم مقررات ملی ساختمان در آنها به خوبی رعایت شود.