معارفه اميرحسينی سرپرست فدراسيون ورزش های كارگری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ربيعی با تبريك حماسه آفريني مردم در انتخابات مجلس و با اشاره تجربياتش از حضور در برنامه هاي ورزشي كارگری تاكيد كرد: ورزش نقش ويژه اي در انگيزش نيروي انساني و بازنشستگان دارد و علاوه بر آن در بهره وري و هم افزايي نيروي انساني نقش فراواني دارد و ما بايد از اين بخش حمايت كنيم.

وزير كار با اشاره به تاثير شور و نشاط در نهاد خانواده گفت: بايد از توان شركت ها در ايجاد اين نشاط در از طريق ورزش استفاده كنيم.

حيدريان معاون فرهنگي وزارت كار در اين جلسه گزارشي از تدوين برنامه راهبردي ورزش كارگري ارائه كرد.

سيدامير حسيني در سخناني با اشاره به رويكردهاي دولت تدبير و اميد در بخش خدمات اجتماعي گفت: ورزش در ارتقاء سطح زندگي مردم به ويژه جامعه كارگري نقش قابل توجهي دارد. ما بايد با سرمايه گذاري در ورزش بخشي از هزينه بالاي درمان را كاهش دهيم.

امير حسيني گفت: يكي از اهدافي كه در برنامه راهبري ورزش كارگري مشخص شده حداقل ١٥٠ دقيقه ورزش و فعاليت بدنی در هفته است.

سرپرست فدراسيون ورزش كارگری گفت: بايد تلاش كنيم با استفاده ار فرصت های بين الملي در ورزش هاي كارگران مانند اكو در منطقه، ورزش كارگري را از درونگرایی بيرون بياوريم.

امير حسيني فعال تر شدن ليگ هاي كارگري با استفاده از خود كارگران را از ديگر الويت هاي اين فدراسيون بر شمرد.