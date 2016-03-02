بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی رابطه مستقیمی با فقر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با مدیرکل و جمعی از کارکنان کمیته امداد استان بابیان اینکه مشکلات اقتصادی و فقر عمیقی بر برخی نقاط استان حاکم است، افزود: فعالیتها و کمکهای موردی و امدادی در این خصوص چندان جوابگو نیست و تمرکز کمیته امداد باید بر ایجاد فرصت های اشتغالزایی، خودکفائی، توانمدسازی و حفظ کرامت مددجویان و خانواده های تحت پوشش استوار باشد.

وی تصریح کرد: برخی مددجویان علاوه بر اینکه ار فقر اقتصادی رنج می برند، گاه از بسیاری از حقوق اجتماعی و شهروندی خود نیز بی اطلاع هستند.

خادمی با بیان اینکه رویکرد و راهبردی کنونی کمیته امداد استان در راستای توانمند سازی مددجویان مطلوب است، اظهار داشت: فعالیتهایی که کمیته امداد برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، توانمندسازی و خروج تدریجی خانوارها از این نهاد در دستور کار قرار داده بهترین و مناسب ترین راهکار در شرایط کنونی است.

وی ایجاد مشاغل خانگی برای مددجویان را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: زنان سرپرست خانوار می توانند با داشتن مشاغل خانگی خودکفا شده و تامین مخارج خود را برعهده بگیرند.

استاندار با تقدیر از تلاش کارکنان این نهاد حمایتی تاکید کرد: کار در نهاد حمایتی کمیته امداد مقدس و متفاوت با سایر شغل های اداری است و ثوابی دوچندان برای کارکنان در این نهاد وجود دارد.