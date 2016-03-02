مرز دوغارون امن ترین مرز ترانزیتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد عصر چهارشنبه در نشستی با سفیر کشور هند درایران اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینی به مساحت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار با هدف تسهیل سرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف کشور افغانستان فعالیت می کند.

وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مکانی امن برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و کانونی فعال برای همکاری مشترک اقتصادی در همه زمینه های سرمایه گذاری است.

فرماندار تایباد افزود: برخورداری از ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی، استقرار در کریدورهای بین المللی و مسیر شبکه های حمل و نقل جاده ای، وجود گمرک دوغارون با بیش از صد سال قدمت تاریخی به عنوان دروازه اصلی مبادلات تجاری با افغانستان بر اهمیت این منطقه افزوده است.

وی ادامه داد: گمرک دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون درحال حاضر مهمترین مرز صادراتی ایران و مهمترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج مخصوصا اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

شرافتی بیان کرد: گمرک دوغاون باسابقه ۱۰۰ساله خود رتبه اول پایانه های مسافری درکشور را دارد و رتبه سوم مبالات تجاری درکشور زیرا ۵۰ درصد صادرات خراسان رضوی از طریق مرز دوغارون صادر می شود.

حسین شرافتی راد افزود: راه آهن مشهد به دوغارون مصوب و حدود ۴۰کیلومتر از زیرساخت آن انجام شده وچهار بانده شدن محور مشهد-دوغارون و دوغارون -بندرعباس هم شروع شده است که قسمت هایی ازاین جاده نیز به بهره برداری رسیده است.

وی مرز دوغارون را امن ترین مرز ترانزیتی کشور دانست وگفت: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون آماده سرمایه گذاری خارجی است و به دلیل ارتباطات تاریخی که باکشور هند داریم آماده همکاری با دوستان هندی درسرمایه گذاری مشتر ک هستیم.