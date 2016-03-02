وزارت خارجه مصر: تمامیت ارضی سوریه خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابو زید سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد: حفظ تمامیت ارضی سوریه خط قرمز است.بقیه ماجرا هر چه مقبول ملت سوریه باشد و درباره آن توافق کنند و این موضوعی داخلی است.

وی افزود: توافق برقراری آتش بس پابرجاست، هر چند مواردی نقض آتش بس ثبت شده است اما این موارد قابل پیش بینی بود. بنابراین ادامه حمایت از این توافق مورد تاکید است و باید از آن حمایت شود.

ابوزید گفت: توافق روسیه و آمریکا در خصوص آتش بس سوریه که مورد حمایت بین المللی و منطقه ای است، پایبندی همه طرف ها در داخل و خارج سوریه به حمایت از این آتش بس به مصلحت همگان است.

وی در ادامه بیان کرد: امیدواریم که این پایبندی حفظ شود و ادامه یابد و موارد نقض آتش بس حداقلی باشد و مهار شود تا فرصت برای مذاکرات در موعدی که استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه در هفتم ماه مارس تعیین کرده فراهم شود.

ابوزید در ادامه درباره اینکه مصر پرونده سوریه را به آمریکا و روسیه سپرده است آن را رد کرد و بر نقش فعال مصر در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: در موضوع آتش بس و چگونگی اجرای آن در عمل نیازمند برخی مشورت دهی ها بود که مصر نیز در این زمینه نقش آفرینی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر درباره احتمال شکست تلاش های دیمیستورا در جمع کردن نمایندگان دولت سوریه و معارضان گفت: بدون شک چالش هایی وجود دارد اما چالش اصلی موضوع آتش بس است که ملت سوریه برای مدت محدودی از جنگ آسایش داشته باشد.اولویت در آتش بس و مهیا شدن شرایط برای کمک های انسانی و فراهم آمدن زمینه مذاکرات سیاسی است.