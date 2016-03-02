۱۴۰۰ هکتار از شالیزارهای قائمشهر آب تخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان قائم‌شهر با اشاره به در پیش بودن کشت برنج، اظهار داشت: از هشت هزار هکتار اراضی شالیزاری شهرستان تاکنون هزار ۴۰۰ هکتار آب تخت، شده و مابقی در حال آماده‌سازی است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود، پنج هزار هکتار از این اراضی به کشت ارقام محلی و سه هزار هکتار به ارقام پر محصول اختصاص یابد.

وی توسعه مکانیزاسیون درکشت برنج را از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی دانست و گفت: با هماهنگی خوب این مدیریت و بانک کشاورزی از صد درصد اعتبارات مکانیزاسیون، بیش از ۱۴۰ درصد از اعتبارات آن مورداستفاده قرار گرفت.

فرهادی از مزایای کشت مکانیزاسیون به تولید بیشتر و سهولت کشت، اشاره کرد و افزود: سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری زیر کشت مکانیزه برنج رفت و انتظار می‌رود این رقم در سال جدید کشت به سه هزار هکتار برسد.

مدیرجهادکشاورزی قائم‌شهر با اشاره به اینکه بذر و کود موردنیاز تأمین‌شده، بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار لیتر سوخت بین کشاورزان توزیع‌شده است.

فرهادی به پروژه‌های عمرانی شهرستان اشاره کرد و گفت: در این خصوص تاکنون بیش از دو میلیارد تومان اعتبار مصوب و پروژه‌ها به مناقصه گذاشته‌شده و در دست اجراست و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هم اعتبار، تخصیص داده‌شده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت گرمایی زیادی برای سال آینده پیش‌بینی‌شده است، اذعان کرد: بایستی برای سال زراعی آینده تمهیدات لازم برای استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی اندیشیده شود تا با مشکل کم‌آبی و خشک‌سالی مواجه تویم.

مدیرجهادکشاورزی قائم‌شهر در ادامه این جلسه، تأکید کرد: برای توزیع میوه شب عید به‌اندازه کافی ذخیره‌سازی انحام و مراکزی برای عرضه آن در نظر گرفته‌شده است.