پیگیری رفع مشکل زمین منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه کارگروه احیاء ظرفیت های راکد لرستان در جمع خبرنگاران به موضوعات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مباحث این کارگروه رسیدگی به مشکلات منطقه ویژه اقتصادی بروجرد برای خرید زمین با شرکت شهرک های صنعتی استان بود که در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نسبت به قیمت ارائه شده توسط شرکت شهرک های لرستان برای فروش زمین به آن ها اعتراض دارد، افزود: در این جلسه بنا شد کار کارشناسی روی زمینی معادل ۶۰ هکتار که مربوط به منطقه ویژه اقتصادی بروجرد است در فرجه زمانی ۱۰ روزه صورت گیرد آنگاه سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد مطابق قیمت پیشنهادی کارشناس نسبت به خرید زمین اقدام کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان بیان داشت: دیگر مشکل سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد وجود معارضینی همچون منابع طبیعی و اوقاف در زمین پیشنهادی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد بوده که بنا شد در فرجه زمانی ۱۰ روزه مشکلات این سرمایه گذار با دستگاه های مرتبط تعیین تکلیف شود.

غضنفری به تصمیم گیری کارگروه احیاء ظرفیت های راکد استان برای تعیین تکلیف دو پروژه راکد مربوط به حوزه ورزش و جوانان استان اشاره کرد و گفت: پروژه دهکده المپیک بروجرد و پروژه زمین اسب دوانی دو پروژه راکد استان بوده که مطابق اقدامات سازمان ورزش و جوانان مدتی است کار مطالعاتی روی دهکده المپیک انجام شده و قرار است از یک سرمایه گذار برای خرید این دهکده دعوت شود.

وی افزود: یکی از مشکلات پروژه اسب دوانی این بوده که این پروژه مطابق مصوبه شورای عالی اداری از تربیت بدنی استان به شرکت توسعه و تجهیز واگذار شده است و سپس این شرکت آن را به سازمان خصوصی سازی داده است لذا برگرداندن مالکیت آن به سازمان ورزش و جوانان استان کار دشواری خواهد بود.

غضنفری ادامه داد: مطابق نظر استاندار لرستان برای برگرداندن مالکیت پروژه اسب دوانی به سازمان ورزش و جوانان لرستان باید وزیر اقتصاد با هیئت دولت مکاتبه کرده تا این مشکل استثنائا برای استان حل شود.

وی به تصمیمات اتخاذ شده برای تعیین تکلیف شرکت پرس استان اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد برای سرمایه گذاری در این پروژه سازمان صنعت و معدن لرستان با یک سرمایه گذار وارد مذاکره شود.