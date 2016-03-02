پنج هزار مددجوی فاقد مسکن در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا متقی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با استاندار استان با بیان اینکه بر اساس اولویت، برای مددجویان استان برای خانه دار شدن اقدام می شود، افزود: همه مددجویان فاقد مسکن در استان تا پایان برنامه ششم توسعه خانه دار خواهند شد.

وی اظهار داشت: در سه سال گذشته تاکنون بیش از سه هزار مسکن برای مددجویان احداث و بهسازی شده است.

متقی با بیان اینکه در سال جاری یکهزار و ۲۶ مورد مسکن برای مددجویان احداث و بهسازی شدند، افزود: با تلاشها و فعالیتهای کمیته امداد استان تاکنون بیش از هفت هزار خانوار در سطح استان خودکفا شده و از پوشش حمایتی این نهاد خارج شده اند.



دو هزار کودک زیر شش سال دچار سوء تغذیه هستند

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه ۹۱ هزار نفر از جمعیت ۷۰۰ هزار نفری استان تحت پوشش خدمات کمیته امداد استان هستند، تصریح کرد: تاکنون بیش از دو هزار کودک زیر شش سال و دچار سوء تغذیه در سطح استان شناسایی شده است.

متقی افزود: این کودکان با کمک موسسه های خیریه به صورت ماهانه سبد غذایی دریافت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برون سپاری خدمات کمیته امداد گفت: بیش از ۱۲ مرکز نیکوکاری در استان راه اندازی شده که فرایند شناسایی افراد مستمند و امداد رسانی به خانوارهای کم بضاعت را بدون کمک و دخالت کمیته امداد انجام می دهند.