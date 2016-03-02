نخستين استارتاپ گردشگرى در بوشهر آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون گردشگرى و سرمايه گذارى اداره كل گردشگرى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى استان بوشهر عصر چهارشنبه در آيين افتتاحيه اين رويداد اظهار داشت: ايده پردازى و خلاقيت در رونق صنعت گردشگرى نقش بسيار مهمى دارد.

ناصر اميزاده گفت: امروزه بر اساس آمارهاى جهانى، از هر ١١ شغلى كه در دنيا ايجاد مى شود، يكى از آنها در زمينه گردشگرى است و ورود هر گردشگر به طور مستقيم و غيرمستقيم، سه شغل را ايجاد مى كند كه اين امر نشانه مهم بودن اين صنعت است.

وى با اشاره به اينكه ايده هايى كه قابليت اجرايى داشته باشند مى تواند در رونق گردشگرى تاثيرگذار باشد، ابراز داشت: اداره كل گردشگرى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى استان آمادگى دارد از كسانى كه صاحب چنين ايده هايى هستند، حمايت كند و شرايط اجراى ايده هاى آنان را تسهيل كند.

معاون گردشگرى و سرمايه گذارى اداره كل گردشگرى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى استان بوشهر تصريح كرد: سيستم بروكراسى پيچيده ادارات باعث دلسردى جوانان در ارائه ايده هاى آنان شده اما دولت تدبير و اميد بنا دارد پروسه هاى زمان‌بر كننده اجراى ايده ها را برطرف سازد.

اميرزاده ادامه داد: به منظور استفاده شايسته از ايده هاى جوانان، ايده پردازان را به سرمايه گذاران گردشگرى معرفى خواهيم كرد تا رونق گردشگرى را به دنبال داشته باشد.

رئيس شركت تعالى گستر جنوب در افتتاحيه جشنواره ايده هاى ناب با گراميداشت هفته بوشهر اظهار داشت: جوانان بايد به خوبى ايده هاى خود را معرفى كنند چرا كه معرفى خوب يك ايده مى تواند در پذيرش اين ايده و اجرايى شدن آن نقش مهمى داشته باشد.

مصطفى شهبازى گفت: مسئولان بايد از ايده هاى جوانان حمايت كنند چرا كه همين ايده ها مى توتند باعث پيشرفت كشور شود.

وى ادامه داد: اين دوره از مسابقات از امروز آغاز شده و ايده هاى برتر توسط شركت كنندگان همين مراسم انتخاب مى شوند تا پس از تشكيل گروه از سوى صاحبان ايده‌هاى برتر، رقابت آنان آغاز شود.

مجرى برنامه هاى هفته بوشهر افزود: اين دوره از مسابقات تا روز جمعه ادامه خواهد يافت و در روز جمعه، برترين هاى استارتاپ گردشگرى معرفى شده و از سوى ستاد بزرگداشت هفته بوشهر هدايايى به ايشان اهدا خواهد شد.

گفتنى است در اين آئين، پويا كندرى نماينده جهانى استارتاپ ويكند، به ارايه گزارشى از نوع برگزارى اين مسابقات پرداخت و پس از آن، تعدادى از شركت كننده ها به معرفى ايده هاى خود پرداختند و برترين ايده ها از سوى حاضران، انتخاب شد.

مكان برگزارى اين رويداد در عمارت كازرونى بوشهر و زمان آن، از روز ١٢ تا ١٤ اسفند خواهد بود.