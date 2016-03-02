نیاز ایران به سیگنال هوایی ماهواره ها برطرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های صداوسیمای استان بابیان اینکه دو تا سه شبکه بین‌المللی ایران در مواجهه با انبوه شبکه‌های دنیا وجود دارد گفت: با توسعه سیگنال زمینی تقریباً از سیگنال هوایی و ماهواره‌ها بی‌نیاز شدیم و باید زیرساخت‌ها در حوزه فنی برطرف شود.

وی بابیان اینکه در آستانه عید نوروز و سال جدید، صداوسیما برای تولید برنامه‌های جدید آماده می‌شوند گفت: فعالیت صداوسیما در همه ایام وجود دارد و انعکاس حضور مردم در انتخابات مستلزم آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی بوده است.

وی بابیان اینکه رسانه‌ها را نمی‌توان از مجموعه و شئون زندگی مردم جدا کرد گفت: در جریان مذاکرات هسته‌ای، رسانه جزو تیم مذاکره‌کننده بوده است و لحظه‌به‌لحظه باید موضوعات را منعکس می‌کرد.

حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: در حوزه محتوای برنامه‌ها، سریال سازی، نمایشِی، فیلم‌ها، سرودها و غیره نیز رسانه نقش بسزایی دارد و از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری کرد.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صداوسیما به پتانسیل و جاذبه‌های غنی فرهنگی استان مازندران اشاره کرد و گفت: باید این جاذبه‌ها و فرهنگ غنی در قاب رسانه معرفی و نمایش داده شود.

وی بابیان اینکه هنوز نتوانستیم از زندگی برخی شهدا و خانواده‌های آنان مستند تهیه کنیم گفت: در دل خانواده‌های شهدا خاطراتی نهفته است که اگر تبدیل به برنامه تلویزیونی شود برای آینده چراغ ماندگاری خواهد بود.

حجت‌الاسلام موسوی با اظهار اینکه کارهای فراوان زیادی در حوزه محتوا نیز بر زمین‌مانده است یادآور شد: در حوزه‌های فنی با مشکلاتی روبرو هستیم که باید رفع شود و اگر فناوری‌های جدید در خدمت قرار نگیرد، تولید نمی‌تواند مأموریتش را به‌درستی انجام دهد.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صداوسیما بابیان اینکه ۸۹ درصد مناطق مازندران تحت پوشش برنامه‌های دیجیتال قرار دارند افزود: باید به سمت فنّاوری‌های جدید در حوزه رسانه پیش رویم.

وی به جنگ رسانه‌ای اشاره و اضافه کرد و گفت: یک جنگ تمام‌عیار با رسانه ارزشی و خانواده محور در حال انجام است و یک‌طرف آن رسانه‌های استکباری و طرف دیگر رسانه جمهوری اسلامی قرار دارد و اگر در این جنگ نتوانیم خود را به فناوری‌های جدید مجهز کنیم دچار مشکل خواهیم شد.

وی به تأثیر تحریم در حوزه رسانه اشاره و اضافه کرد: ۲۰ هزار شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای در حال رصد هستند و در حوزه تحریم با مشکلات زیادی روبرو بوده‌ایم.

در این مراسم ۳۸ پروژه فنی، تولیدی و پژوهشی صداوسیما بااعتبار بیش از ۳۵ میلیارد ریال در مازندران بهره‌برداری شده است.