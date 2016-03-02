کلکسیون مدال های عکاس خبرگزاری مهر طلایی تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلکسیون مدال های اصغر بشارتی هنرمند عکاس زیر آب منطقه آزاد قشم با دریافت مدال طلای GPUاز کشور انگلستان برای ارسالی عکس Underwater و انتخاب آن در این جشنواره، طلائی تر شد.

عکس های ارسالی به جشنواره بریستول انگلستان در چهار بخش آزاد رنگی، آزاد تک رنگ، سفر و طبیعت مورد ارزیابی قرار گرفت و عکاس هنرمند منطقه آزاد قشم موفق به کسب مدال طلا به خاطر ارائه عکسی با موضوع سفر از زیر اب های نیلگون خلیج فارس شد.

جشنواره بریستول انگلستان از سال ۱۹۴۶ میلادی تا کنون هر ساله با هدف بررسی بهترین عکس های ارسالی از هنرمندان عکاس جهان برگزار شده و امسال ۱۰۰۹۵عکس از ۱۰۲۱ عکاس ۶۷ کشور جهان به این جشنواره راه یافته بود.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسیFIAP، مجمع جهانی عکاسان GPU ، انجمن سلطنتی انگلستان RPS و انجمن عکاسان آمریکا PSA در بریستول انگلستان برگزار شد.

بنا به این گزارش، ۴۴ قطعه عکس ۱۳ هنرمند عکاس کشورمان به این جشنوراه بین المللی راه یافته بود که هفت قطعه آن به اصغر بشارتی عکاس هنرمند منطقه آزاد قشم مربوط می شود که با موضوع سفر و در زیر آب های نیلگون خلیج همیشه فارس تهیه شده بود.