هفت هزار نکایی از خدمات شبکه های دیجتالی صدا و سیما بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل محمودی شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های فنی، تولیدی و پژوهشی صداوسیما در گفتگو با خبرنگاران افتتاح سامانه دیجیتال ۱۰ وات روستای اومال ۲۰ شبکه تلویزیونی دیجیتال و ۱۱ شبکه رادیویی اف ام، روستاهای بریجان، ولیجی محله، قلعه سر و ضلع غربی شهرستان نکا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

محمودی افزود: با راه‌اندازی این فرستنده بیش از هفت هزار نفر از جمعیت روستایی بخش مرکزی شهرستان نکا از نعمت شبکه‌های دیجیتالی بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار داشت: پیش‌ازاین شبکه‌های آنالوگ در سطح روستاهای شهرستان فعال بوده که با برنامه‌ریزی به‌عمل‌آمده در آینده‌ای نزدیک تمامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان از نعمت شبکه دیجیتال بهره‌مند خواهد شد.

ایستگاه فرستنده دیجیتال روستاهای ضلع غربی شهرستان نکا به‌صورت نمادین با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در روستای اومال از توابع بخش مرکزی شهرستان به بهره‌برداری رسید.