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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۳۷

«اردوغان» خواهان تغییر در ساختار شورای امنیت شد

«اردوغان» خواهان تغییر در ساختار شورای امنیت شد

رئیس جمهوری ترکیه ضمن انتقاد شدید از عملکرد شورای امنیت در مدیریت بحران کشورهای جنگ زده، ایجاد اصلاحات در ساختار این شورا را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه و در دیدار با نمایندگان پارلمان غنا، از آمادگی کشورش برای کمک به کشور های غرب آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم سخن گفت.

رجب طیب اردوغان همچنین با اشاره به «پ ک ک» گفت: ترکیه تجارب گسترده ای در مبارزه با تروریسم دارد. ما درد کشورهایی که از تروریسم رنج می برند را خوب می فهمیم.

وی با انتقاد از شورای امنیت اظهار داشت: کشورهای رو به توسعه آفریقا باید تلاش بیشتری در راستای اعمال اصلاحات در ترکیب شورای امنیت انجام دهند.

اردوغان افزود: شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از مناطق مانند سوریه، شمال عراق و شمال آفریقا فعال نیست. قصور آنها در دخالت در کشورهای دچار مشکل باید مایه نگرانی همه باشد، چرا که ما خواهان اعمال تغییرات در شورای امنیت هستیم.

 

کد مطلب 3571506

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