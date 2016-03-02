«اردوغان» خواهان تغییر در ساختار شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه و در دیدار با نمایندگان پارلمان غنا، از آمادگی کشورش برای کمک به کشور های غرب آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم سخن گفت.

رجب طیب اردوغان همچنین با اشاره به «پ ک ک» گفت: ترکیه تجارب گسترده ای در مبارزه با تروریسم دارد. ما درد کشورهایی که از تروریسم رنج می برند را خوب می فهمیم.

وی با انتقاد از شورای امنیت اظهار داشت: کشورهای رو به توسعه آفریقا باید تلاش بیشتری در راستای اعمال اصلاحات در ترکیب شورای امنیت انجام دهند.

اردوغان افزود: شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از مناطق مانند سوریه، شمال عراق و شمال آفریقا فعال نیست. قصور آنها در دخالت در کشورهای دچار مشکل باید مایه نگرانی همه باشد، چرا که ما خواهان اعمال تغییرات در شورای امنیت هستیم.