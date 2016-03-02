به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آیتالله حائری میبد، عباس کلانتری، رئیس دانشگاه آیتالله حائری میبد در بیان مفاد این تفاهمنامه اظهار داشت: این تفاهمنامه در قالب همکاریهای پژوهشی طبق موافقتنامههای فی مابین، قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه و پژوهشگاه در زمینه طرحهای تحقیقاتی مشترک، برگزاری دورههای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، همکاری در انجام پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری، بهرهمند شدن از امکانات طرفین در زمینههای آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانهای و ارتباط بینالمللی و ... است.
وی همچنین از دیگر موارد همکاری مصوب در تفاهمنامه را ایجاد ارتباط علمی از طریق تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت، دورههای کارآموزی، بازدیدهای تخصصی نوبهای، کارگاههای علمی و برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی در چارچوب قوانین و مقرارت، همکاری به منظور جذب اعتبارات مالی، همکاری در زمینه تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی، پژوهشی، ارائه خدمات مشاورهای و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی برشمرد.
کلانتری با بیان اینکه این تفاهمنامه در هفت ماده و دو نسخه تنظیم شده و برای مدت سه سال از تاریخ امضای طرفین اعتبار خواهد داشت و با توافق طرفین قابل تمدید است، افزود: ایجاد دفتر نمایندگی پژوهشگاه یکی دیگر از محورهای مهم همکاری فی مابین پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه بود.
برای تحقق اهداف این تفاهمنامه، مصوب شد کمیته مشترکی با شرکت معاونان پژوهشی پژوهشگاه و دانشگاه تشکیل شود و از سوی دانشگاه مهدی فیضپور به عنوان رابط دانشگاه و از طرف پژوهشگاه، احمد ظهیر میردامادی به عنوان رابط پژوهشگاه برای انجام تعاملات معرفی شدند.
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