به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبشران غدیر شهرداری یزد، طرح «داغ بینشان» با هدف آشنایی دانشآموزان دبیرستانی دورههای اول و دوم در ۶۰ مدرسه دختران یزد به مرحله اجرا درآمد.
این طرح با همکاری آموزش و پرورش از ۱۰ تا ۲۴ اسفندماه برگزار میشود و در قالب این طرح، غربت حضرت زهرا (س) به صورت پردهخوانی روایت میشود.
این طرح با همکاری ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد، آموزش و پرورش و ۱۶ نفر از مبلغان حوزه علمیه حضرت زینب (س) در دبیرستانهای دخترانه شهرستان یزد اجرا میشود.
طرح داغ بینشان، در قالب دو موضوع، ۱۲ گام اساسی حضرت زهرا (س) را در اثبات حقانیت حضرت علی (ع) و آیه تطهیر پردهخوانی میکند.
این طرح با هدف آشنایی دختران یزد با ویژگیهای حضرت زهرا (س)، ولایتمداری و وفاداری ایشان به حضرت علی (ع) به عنوان بزرگترین حامی ولایت اجرا میشود.
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