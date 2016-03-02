توافقات جدید اقتصادی تهران-بخارست/افزایش سطح روابط تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در دیدار با وزیر امور خارجه رومانی از اراده جدی تهران و بخارست برای افزایش مبادلات اقتصادی تا سقف سه میلیارد دلار خبر داد. وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی دو کشور، هدفگذاری سه میلیارد دلاری برای روابط تجاری و اقتصادی را قابل تحقق دانست.

طیب نیا با اشاره به موفقیت های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم از رقم بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد و همچنین ثبت رشد اقتصادی سه درصدی در سال گذشته، با وجود تداوم تحریم ها گفت: ظرفیت های اقتصادی ایران بسیار بالاست و بر اساس گزارش های سازمان های معتبر بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال های آینده بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه ثبت خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به موقعیت بی نظیر جغرافیایی ایران در منطقه به ویژه دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه ای و برخورداری از نیروی جوان و تحصیل کرده گفت: با وجود قابلیت ها و ظرفیت های قابل توجه ایران و همچنین موقعیت مناسب کشور رومانی در اتحادیه اروپا، سطح روابط اقتصادی و بازرگانی به هیچ وجه شایسته و متناسب با ظرفیت ها نیست و باید از این امکانات و ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کرد.

همچنین «لازار کانسکو» وزیر امور خارجه رومانی نیز در این دیدار با اشاره به سوابق طولانی و تاریخی روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور ایران و رومانی گفت: من در این سفر علاوه بر دیدارهای سیاسی که با مقامات عالی رتبه ایران داشتم، فرصت های همکاری اقتصادی و تجاری با ایران را نیز مد نظر قرار دادم و به همین دلیل هیئت بزرگی از تجار و اعضای اتاق بازرگانی و اصناف رومانی نیز در این سفر همراه من به ایران آمده اند.

وی صنایع کشاورزی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل و انرژی را از حوزه های دارای پتانسیل برای توسعه روابط بین دو کشور برشمرد و افزود: خط راه آهن ایران - جمهوری آذربایجان - گرجستان که سرمایه گذاری مناسبی برای ایجاد آن انجام شده است، زمینه مناسب برای انتقال محصولات و کالاهای ایرانی به بازار اروپا از طریق دریای سیاه فراهم خواهد کرد.