شکار بی رویه مهمترین عامل نابودی حیات وحش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دبیری روز چهارشنبه در همایش روز حیات وحش که روز چهارشنبه در تالار شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت:مشکل و تهدید اصلی حیات ‌وحش در جامعه امروز شکار بی‌رویه است.

وی افزود: با وجود یک‌ میلیون اسلحه مجاز و یک ‌میلیون اسلحه شکاری غیرمجاز در دست مردم بین انسان و حیات ‌وحش یک جنگ نابرابر برقرار شده که ناگزیر شدیم در سالهای اخیر ممنوعیت شکار را اعمال کنیم.

دبیری تصریح کرد: این ممنوعیت در راستای برنامه ‌ریزی صحیح و فرصت دادن به حیات ‌وحش برای بازسازی است که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط ‌زیست بهره‌گیری از جوامع محلی، روستایی و تشکل‌های مردم ‌نهاد را در راستای صیانت از حیات وحش مهم دانست و اضافه کرد: در زمینه نیروی انسانی محیط ‌بان کمبودهایی داریم که به‌ تنهایی نمی‌توان حفاظت کامل برای حیات ‌وحش کشور را تأمین کرد.

دبیری بیان کرد: بیش از ۵۰۰ گونه پستاندار، ۱۹۴ گونه پرنده در کشور داریم و تنوع زیستی و گونه ای جایگاه رفیعی به کشور داده اما به لحاظ جمعیت و زیست در شرایط نامطلوبی هستیم.

وی اضافه کرد: بلایی که سر حیوانات آورده ایم نگران کننده است و در حالی که احساس می کنیم تصمیمات درستی می گیریم با تداوم این روند بسیاری از گونه ها را نابود کرده ایم و چرخه حیات را از بین برده ایم.

دبیری تصریح کرد: آن چه که باعث کاهش جمعیت حیات وحش و نابودی و انقراض نسل های جانوری در کشور می شود تخریب زیستگاهها و نابودی اکوسیستم گیاهی و جانوری است و اگر امروز دیگر شیر ایرانی و ببر مازندران نداریم و تنها ۲۰۰ قلاده در هندوستان نگهداری می شود ناشی از بی تدبیری خود ماست.

وی یادآورشد: ۵۰ سال قبل ببر مازندران نابود شد و ۸۵ سال قبل شیر ایرانی از بین رفت و اگر غفلت کرده بودیم و اقدامات احیایی نبود شاید دیگر امروز یوزپلنگ هم نداشتیم.

از گوزن زرد محافظت کنیم

دبیری گفت: باید مراقب پلنگ و گوزن زرد که فقط ۳۰۰ راس باقیمانده باشیم و در این راستا حفاظت از زیستگاههای پارک ملی ضروری است.

وی اضافه کرد: ۱۰ درصد مساحت کشور به مناطق چهارگانه محیط زیست تعلق دارد که باید حفاظت شده و از تخریب آن جلوگیری شود که در این راستاممنوعیت شکار به دلیل افزایش اسلحه های شکاری مجاز و غیر مجاز صورت گرفته است.

قرق های اختصاصی توسعه می یابد

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم محیط زیست توسعه مناطق قرق اختصاصی است که در این مسیر از مشارکت جوامع محلی و بومی استفاده خواهیم کرد.

در ادامه این همایش، فاز سوم دهکده طبیعت در بوستان ملی باراجین، کلنگ زنی پروژه المان هما بعنوان نماد تنوع زیستی استان قزوین و کاشت نهال دوستی با حضور مسئولان و شخصیت‌های بین‌المللی، ملی، استانی و شهری برگزار شد.

سوم مارس، سالروز امضا معاهده منع تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در حال انقراض از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی حیات‌وحش نام‌گذاری شده است.