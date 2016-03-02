به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری چهارشنبه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ضمن تبریک تبریک حماسه بزرگ هفتم اسفندماه اظهار کرد: مشارکت بالای مردم و نقش آفرینی آنان در آوردگاه بزرگ انتخاباتی نشان‌گر بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم با تکیه بر قدرت عقل‌گرایی و خرد جمعی بود، که بار دیگر توانست اقتدار و عزت ایران اسلامی را به رخ جهانیان بکشاند.

نادری به تاثیر مهم انتخابات در سایر زمینه‌ها اشاره کرد، گفت: این انتخابات باعث اقتدار نظام، کمک به سیاست خارجی، توسعه سرمایه گذاری و مشخص کردن جایگاه رفیع جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی خواهد شد.

فرماندار عسلویه افزود: مردم جایگاه پیروز واقعی این انتخابات هستند و باید همه کاندیدها را پیروز این میدان دانست، زیرا هر کدام در مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای نقش مهم و تاثیر گذاری داشتند، همچنین فضای رقابتی را باید با محیط رفاقتی، توام با کار و تلاش عوض کرد.

وی تصریح کرد: تمهیدات لازم برای مشارکت حداکثری مردم در امر انتخابات در نظر گرفته شده بود که لازم است از همه عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی تقدیر و تشکر کرد.

اجرای پروژهای بزرگ در شهرستان عسلویه

نادری با بیان این که پروژهایی با اعتبارات درون شهرستانی به زودی وارد مرحله عملیاتی می شود، تصریح کرد: با توجه به اهداف مهم دولت در حوزه رفاه عمومی و توجه به شاخص های مهم سلامت اجتماعی، بزرگ‌ترین پارک جنوب استان در روستای بستانو عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه توجه به حوزه آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های مهم در شهرستان است، اظهار داشت: یک باب فضای آموزشی با پیگیری‌هایی که در حوزه شهرستانی صورت گرفت عملیات احداث آن به‌زودی شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به نگاه مثبت دولت در حوزه سلامت، فاز دوم بیمارستان نبی اکرم عسلویه نیز به زودی وارد مرحله عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت، تا بتواند به مردم شریف شهرستان خدمات بیشتری عرضه کند.

آمادگی کامل برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی

نادری با اشاره به جشن احسان و نیکوکاری، تصریح کرد: این جشن از ۱۲ اسفندماه شروع شده و ۱۸پایگاه در سطح شهرستان آماده دریافت کمک‌های انسان دوستانه مردم به افراد نیازمند در سطح شهرستان است که مشارکت بیشتر مردم و مسئولان می تواند احساس همدلی بیشتررا در جامعه نشان دهد.

وی با اشاره به آمادگی بیشتر دستگاه‌های مربوط برای ارائه خدمات تسهیلات سفر نوروزی، عنوان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته آمادگی مناسبی در زمینه ارائه خدمات به مسافران نوروزی فراهم شده است.