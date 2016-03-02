به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان اردبیل، رضا عیسی پور در جلسه هماهنگی و اجرایی این جشنواره در اردبیل افزود: فیلم های کوتاه منتخب پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در بخش های پویانمایی، داستانی و تجربی در حوزه هنری اردبیل اکران خواهد شد.

به گفته وی این فیلم ها در روزهای ۱۸ تا ۲۰ اسفندماه در سالن سینما سوره حوزه هنری استان اردبیل (ساختمان مرکزی و اداری) به نمایش درمی آید.

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان با دعوت از علاقمندان برای تماشای این فیلم ها تاکید کرد که زمان نمایش فیلم های در نظر گرفته شده بین ساعت های ۱۶ تا ۱۸ خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های جنبی نمایش فیلم های جشنواره حسنات در اردبیل بیان داشت: در حاشیه نمایش این فیلم ها جلسه های نقد و بررسی آثار به نمایش درآمده با حضور کارشناسان برگزار می شود.