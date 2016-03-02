  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۶

از روز ۱۸ اسفندماه؛

فیلم های جشنواره حسنات در اردبیل اکران می‌شود

فیلم های جشنواره حسنات در اردبیل اکران می‌شود

اردبیل - مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل از اکران فیلم های جشنواره حسنات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان اردبیل، رضا عیسی پور در جلسه هماهنگی و اجرایی این جشنواره در اردبیل افزود: فیلم های کوتاه منتخب پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در بخش های پویانمایی، داستانی و تجربی در حوزه هنری اردبیل اکران خواهد شد.

به گفته وی این فیلم ها در روزهای ۱۸ تا ۲۰ اسفندماه در سالن سینما سوره حوزه هنری استان اردبیل (ساختمان مرکزی و اداری) به نمایش درمی آید.

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان با دعوت از علاقمندان برای تماشای این فیلم ها تاکید کرد که زمان نمایش فیلم های در نظر گرفته شده بین ساعت های ۱۶ تا ۱۸ خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های جنبی نمایش فیلم های جشنواره حسنات در اردبیل بیان داشت: در حاشیه نمایش این فیلم ها جلسه های نقد و بررسی آثار به نمایش درآمده با حضور کارشناسان برگزار می شود.

کد مطلب 3571518
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها