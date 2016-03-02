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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۲

برای نخستین بار صورت گرفت؛

ملاقات خانواده «محمد القیق» با وی در بیمارستان العفوله

ملاقات خانواده «محمد القیق» با وی در بیمارستان العفوله

منابع رسانه ای اعلام کردند که خانواده روزنامه نگار فلسطینی اعتصاب کننده غذا با وی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خانواده «محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی برای نخستین بار وی را در بیمارستان العفوله ملاقات کردند. بر اساس این گزارش این ملاقات یک هفته پس از اینکه محمد القیق اعتصاب غذای خود را متوقف کرد، صورت گرفت.

شایان ذکر است «محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی اخیرا پس از موافقت مقامات رژیم صهیونیستی با آزادی وی در روز ۲۱ مِی، به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.

مقامات رژیم صهیونیستی از هراس شهادت القیق و به تبع آن ایجاد انتفاضه مردمی در سرزمین های اشغالی به ناچار با آزادی وی موافقت کردند.

کد مطلب 3571519

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