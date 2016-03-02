ملاقات خانواده «محمد القیق» با وی در بیمارستان العفوله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خانواده «محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی برای نخستین بار وی را در بیمارستان العفوله ملاقات کردند. بر اساس این گزارش این ملاقات یک هفته پس از اینکه محمد القیق اعتصاب غذای خود را متوقف کرد، صورت گرفت.

شایان ذکر است «محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی اخیرا پس از موافقت مقامات رژیم صهیونیستی با آزادی وی در روز ۲۱ مِی، به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.

مقامات رژیم صهیونیستی از هراس شهادت القیق و به تبع آن ایجاد انتفاضه مردمی در سرزمین های اشغالی به ناچار با آزادی وی موافقت کردند.