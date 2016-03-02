رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آیت الله واعظ طبسی عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه چهارشنبه به همراه حجت الاسلام سید حسن خمینی با حضور در مرکز اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از آیت الله واعظ طبسی عیادت کرد.

هاشمی رفسنجانی در حاشیه عیادت از آیت‌‌الله واعظ طبسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیت الله واعظ طبسی یکی از چهره های مبارز و خدوم انقلاب هستند و برای پیروزی انقلاب در خراسان رضوی زحمات بسیاری را متقبل شدند.

وی با بیان اینکه ایشان مدیری لایق و با درایت هستند ادامه داد:آیت الله طبسی با وجود خدمات بسیار و ارزنده اما حاضر به برداشتن حقی از تولیت آستان قدس نبودند.

هاشمی‌رفسنجانی گفت: در مدت تولیت ایشان در آستان قدس رضوی اقدامات خوبی صورت گرفت و ایشان به معنای واقعی مدیری بزرگ بودند.

به گزارش خبرنگار آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان های خراسان روز جمعه پس از شرکت در انتخابات دچار مشکل تنفسی شد و به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

در مدت ۶ شب از زمان بستریتولیت آستان قدس در بیمارستان تاکنون مقامات و مسئولان کشوری بسیاری از جمله دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر بهداشت، نائب رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر مقام معظم رهبری و همچنین حجت الاسلام سید مجتبی خامنه ای فرزند رهبر معظم انقلاب و بسیاری از طلاب و روحانیان از وی عیادت کردند.